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POLÍCIA

Caso Thamiris: saiba quem é o terceiro preso pela morte da adolescente

Suspeito é irmão do mandante do crime e teria participado da execução da adolescente por vingança

Luan Julião

Por Luan Julião

27/03/2026 - 17:11 h

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Mandante do crime: Leandro de Jesus | Vítima: Thamiris Pereira
Mandante do crime: Leandro de Jesus | Vítima: Thamiris Pereira -

Leandro de Jesus Ferreira, irmão de Davi de Jesus Ferreira, é o terceiro suspeito preso pela morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos. Ele foi localizado nesta sexta-feira, 27, no município de Lamarão, na região nordeste da Bahia, para onde havia fugido após o crime.

Segundo as investigações da Polícia Civil, Leandro é apontado como líder do tráfico no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, e teria recebido ordens do irmão, que está preso desde fevereiro por violência doméstica, para participar da execução da jovem.

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Envolvimento no crime

De acordo com as apurações, Leandro agiu junto com o primo Rodrigo Faria Sena dos Santos, que atraiu Thamiris quando ela retornava da escola no dia 12 de março. A adolescente teve seu celular revistado antes de ser assassinada. Seu corpo foi encontrado uma semana depois, em 19 de março, em uma área de mata no bairro do Cassange, em Salvador, nua e com seus pertences, incluindo uniforme e relógio, embalados em uma sacola plástica.

Perfil do suspeito

Leandro, além de atuar no tráfico local, é ligado diretamente à execução do crime, cumprindo ordens de vingança atribuídas ao irmão Davi. A suspeita é que Davi teria planejado a morte da adolescente após acreditar que ela o denunciou por violência contra a ex-companheira.

Com a prisão de Leandro, as autoridades reforçam o avanço nas investigações e a responsabilização de todos os envolvidos nesse caso que chocou a comunidade de Itinga.

Relembre o crime

Thamiris Pereira, de 14 anos, desapareceu no dia 12 de março após retornar da escola no bairro Jardim das Margaridas. Uma semana depois, o corpo da jovem foi encontrado na região de Fazenda Cassange, em Salvador.

No momento em que foi encontrada, a jovem estava nua a farda da escola em um saco, ao lado dela. Ela portava seus objetos pessoais, além de duas facas, que também foram encontradas próximas ao corpo.

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