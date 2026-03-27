JUSTIÇA
Líder do tráfico que autorizou morte de Thamiris Pereira é preso
Homem comanda tráfico na Região Metropolitana de Salvador e é irmão do acusado de violência contra mulher, que seria mandante do crime
Por Luiza Nascimento
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O suspeito de ordenar a morte da adolescente Thamiris Pereira, de 14 anos foi preso, nesta sexta-feira, 27. O homem que, segundo apuração do portal A TARDE, foi identificado como Leandro de Jesus Ferreira, estava no município de Lamarão, na região nordeste da Bahia.
Terceiro investigado pelo envolvimento no crime, ele é apontado como liderança do tráfico na região onde a vítima morava. Além disso, Leandro é irmão de Davi de Jesus Ferreira, o acusado de violência contra mulher, interno do sistema prisional e investigado como mandante do homicídio.
Informações apuradas pela reportagem apontam que Davi teria pedido autorização do irmão para orquestrar o crime, já que ele comandava o local, o que foi concedido.
Além do mandado de prisão, as equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), cumpriram busca e apreensão no imóvel onde o suspeito foi localizado.
Outras pessoas podem ter participado do crime
A partir da prisão do terceiro envolvido no crime, as investigações visam identificar outros possíveis participantes.
As apurações e ações operacionais contaram com a participação do Departamento de Inteligência Policial (DIP).
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Envolvidos já identificados
Rodrigo Farias: vizinho preso por envolvimento na morte da adolescente no dia 19 de março, logo após o corpo da vítima ser localizado. Ele é primo do homem apontado como mandante.
Davi de Jesus Ferreira: homem apontado pela polícia como o mandante da morte da adolescente Thamiris. Ele está preso desde o dia 20 de fevereiro por violência doméstica e teria ordenado a execução da jovem de dentro da prisão, após suspeitar a adolescente teria o denunciado à Polícia Militar por agressões contra a ex-companheira.
Relembre o crime
Thamiris Pereira, de 14 anos, desapareceu no último dia 12 de março após retornar da escola no bairro Jardim das Margaridas. Uma semana depois, o corpo da jovem foi encontrado na região de Fazenda Cassange, em Salvador.
No momento em que foi encontrada, a jovem estava nua a farda da escola em um saco, ao lado dela. Ela portava seus objetos pessoais, além de duas facas, que também foram encontradas próximas ao corpo.
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