Líder do tráfico que autorizou morte de Thamiris Pereira é preso

Mandante do crime: Leandro de Jesus | Vítima: Thamiris Pereira - Foto: Reprodução

O suspeito de ordenar a morte da adolescente Thamiris Pereira, de 14 anos foi preso, nesta sexta-feira, 27. O homem que, segundo apuração do portal A TARDE, foi identificado como Leandro de Jesus Ferreira, estava no município de Lamarão, na região nordeste da Bahia.

Terceiro investigado pelo envolvimento no crime, ele é apontado como liderança do tráfico na região onde a vítima morava. Além disso, Leandro é irmão de Davi de Jesus Ferreira, o acusado de violência contra mulher, interno do sistema prisional e investigado como mandante do homicídio.

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Informações apuradas pela reportagem apontam que Davi teria pedido autorização do irmão para orquestrar o crime, já que ele comandava o local, o que foi concedido.

Além do mandado de prisão, as equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), cumpriram busca e apreensão no imóvel onde o suspeito foi localizado.

Outras pessoas podem ter participado do crime

A partir da prisão do terceiro envolvido no crime, as investigações visam identificar outros possíveis participantes.

As apurações e ações operacionais contaram com a participação do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Envolvidos já identificados

Rodrigo Farias: vizinho preso por envolvimento na morte da adolescente no dia 19 de março, logo após o corpo da vítima ser localizado. Ele é primo do homem apontado como mandante.

Davi de Jesus Ferreira: homem apontado pela polícia como o mandante da morte da adolescente Thamiris. Ele está preso desde o dia 20 de fevereiro por violência doméstica e teria ordenado a execução da jovem de dentro da prisão, após suspeitar a adolescente teria o denunciado à Polícia Militar por agressões contra a ex-companheira.

Envolvidos na morte de Thamiris | Foto: Reprodução

Relembre o crime

Thamiris Pereira, de 14 anos, desapareceu no último dia 12 de março após retornar da escola no bairro Jardim das Margaridas. Uma semana depois, o corpo da jovem foi encontrado na região de Fazenda Cassange, em Salvador.

No momento em que foi encontrada, a jovem estava nua a farda da escola em um saco, ao lado dela. Ela portava seus objetos pessoais, além de duas facas, que também foram encontradas próximas ao corpo.