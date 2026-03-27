Pornografia infantil e extorsão: homem é preso por ameaçar menores

Siga o A TARDE no Google

Ilustrativa - Foto: Ilustrativa/Polícia Federal

Um homem foi preso, na manhã desta sexta-feira, 27, por ameaçar menores com conteúdos pornográficos nos municípios Ibipitanga e Barreiras, no oeste da Bahia (BA).

Deflagrada pela Polícia Federal, a Operação Rapina tem objetivo de combater crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, principalmente a produção, armazenamento e compartilhamento do conteúdo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O suspeito responde por estupro de vulnerável e armazenamento e compartilhamento de imagens de abuso sexual infantil. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em ambas cidades, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO).

A investigação começou através de relatórios encaminhados por organismo internacional de proteção à infância, que indicaram a atuação do usuário das redes sociais na prática de crimes envolvendo múltiplas vítimas menores de idade.

12 vítimas (ou mais)

Até o momento, as investigações apontam para 12 vítimas, todas menores de idade. No entanto, há indícios de que o número seja superior.

As apreensão buscam aprofundar as investigações, a fim de identificar outras vítimas e eventuais novos casos.



Como o suspeito agia?

De acordo com as apurações, o investigado utilizava diversos perfis falsos para se aproximar das vítimas, geralmente fingindo ser outras pessoas, inclusive meninas menores de idade.

O objetivo era, a partir deste contato, obter imagens íntimas das vítimas. Após estabelecer a confiança, ele induzia as meninas ao envio de conteúdo sexual.

Quando adquiria o conteúdo, começava a chantageá-las, ameaçando divulgar o material para familiares, amigos ou em perfis públicos, caso não recebesse novas imagens.

Além disso, em diversas ocasiões, o investigado divulgou o material obtido, ampliando o dano às vítimas e potencializando a circulação do conteúdo ilícito.

Ainda de acordo com as investigações, o suspeito utilizava diversos números telefônicos e contas digitais para dificultar na identificação e também reaproveitava imagens de vítimas anteriores para aliciar novas vítimas.

Segundo a Polícia Federal, com o esquema, o suspeito demonstrava habitualidade criminosa, atuando de forma reiterada e estruturada, praticando simultaneamente armazenamento, produção e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil.

Histórico criminal

Não é a primeira vez que o homem cai na mira da Justiça. O investigado acumula um extenso histórico criminal, com dois mandados de prisão em aberto, ambos cumpridos nesta sexta.

Além disso, ele possui uma condenação de 11 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro, e condenação a 3 anos de reclusão por crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como responde a outras ações penais relacionadas à divulgação de imagens íntimas de adolescentes, evidenciando reiteração delitiva.

Por quais crimes o suspeito responderá?