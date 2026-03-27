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OPERAÇÃO AFTERMATH

Carnaval de Salvador: polícia desarticula quadrilha que roubava foliões

A ação resultou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca em diversos bairros em Salvador

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

27/03/2026 - 13:23 h | Atualizada em 27/03/2026 - 14:19

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Operação prende quatro pessoas por crimes no Carnaval
Operação prende quatro pessoas por crimes no Carnaval -

Quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, foram presos por conta da Operação Aftermath, deflagrada nesta sexta-feira, 27, pela Polícia Civil da Bahia (PC). A ação busca cumprir mandados judiciais contra investigados por roubos durante o Carnaval de Salvador.

A operação resultou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão nos seguintes bairros de Salvador:

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  • Federação, na localidade do Alto da Bola;
  • Engenho Velho da Federação;
  • Engenho Velho de Brotas.

Entenda as investigações

As investigações apontam que os suspeitos fazem parte de um grupo criminoso responsável por diversos roubos praticados no bairro da Graça, fazendo uso de motocicletas e grave ameaça exercida com arma de fogo.

Todos os alvos possuem passagens pela polícia e são investigados por participarem várias vezes de crimes patrimoniais.

Apreensão

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos:

  • aparelhos celulares, sendo um deles com restrição por roubo;
  • porções de cocaína;
  • maconha;
  • uma pedra de crack;
  • três balanças de precisão;
  • um simulacro de arma de fogo;
  • uma motocicleta com sinais identificadores adulterados.
Itens apreendidos em durante a Operação Aftermath
Itens apreendidos em durante a Operação Aftermath | Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

Além disso, a PC localizou um desmanche clandestino de motocicletas utilizado para ocultar veículos roubados empregados nas ações criminosas.

Mulher presa por tráfico

Uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas durante as diligências realizadas no Engenho Velho de Brotas.

De acordo com as investigações, os três homens presos possuem vínculos entre si, sendo amigos, e a mulher é companheira de um dos identificados.

Após o cumprimento das ordens judiciais, os investigados foram levados à Delegacia dos Barris, onde seguem presos e à disposição da Justiça.

As diligências seguem em andamento para identificação de outros envolvidos nos crimes investigados.

Sobre a operação

A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), unidade integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com apoio do Núcleo de Inteligência do Deic, da Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), da Delegacia de Repressão a Crimes contra Instituições Financeiras (Bancos) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).

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