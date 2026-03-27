TRAGÉDIA
Pessoa passa mal e morre na entrada do Fórum 2 de Julho, em Salvador
Atendimento foi iniciado ainda no local, mas equipes não conseguiram reverter o quadro
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
Uma pessoa morreu após sofrer um mal súbito na manhã desta sexta-feira, 27, no Fórum 2 de Julho, localizado na Avenida Paralela, no bairro de Narandiba, em Salvador. O prédio é sede do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA). O caso ocorreu logo na entrada do edifício, nas proximidades da portaria, e gerou apreensão entre servidores e pessoas que estavam no local no momento da ocorrência.
De acordo com informações apuradas o quadro foi repentino, o que levanta a suspeita de um mal súbito. A situação mobilizou equipes de emergência, acionadas imediatamente após o ocorrido.
Leia Também:
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e realizou os primeiros procedimentos de atendimento ainda no local. Apesar dos esforços das equipes de socorro, a morte foi constatada antes que a vítima pudesse ser encaminhada para uma unidade de saúde.
Conforme apuração, a pessoa tinha como destino o prédio da Justiça no momento em que apresentou o mal-estar. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem detalhes sobre possíveis condições de saúde pré-existentes. O caso chamou a atenção de quem circulava pelo fórum.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes