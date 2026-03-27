OPERAÇÃO EIXO CENTRAL
Responsáveis por abastecer tráfico de drogas em Salvador são presos
Os investigados possuem antecedentes criminais e são reincidentes na prática do tráfico de drogas
Por Luiza Nascimento
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Três responsáveis por abastecer pontos de tráfico de drogas de Salvador foram presos nesta sexta-feira, 27. Os suspeitos são investigados pela logística de transporte de uma grande quantidade de entorpecentes destinada a áreas sob influência de organização criminosa com atuação na capital e em Feira de Santana, no oeste da Bahia.
De acordo com as investigações da Operação Eixo Central, os alvos exercem papel estratégico na ação criminosa, realizando deslocamentos frequentes das substâncias que, posteriormente, são distribuídas para diversos pontos de Salvador.
Os presos possuem antecedentes criminais e são reincidentes na prática do tráfico de drogas. As capturas ocorreram nos bairros Campo Limpo, em Feira de Santana, e no Engenho Velho de Brotas e Piedade na capital baiana.
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Detalhes da Operação
Os agentes atuantes na Operação Eixo Central cumpriram seis mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. A ação é conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).
Apreensões realizadas
Salvador
- Duas pistolas calibres .40 e .45;
- Um revólver calibre .22;
- 10 carregadores de pistola, incluindo carregadores alongados;
- 254 munições de diversos calibres;
- 2.900 mil porções de cocaína acondicionadas em microtubos e pinos plásticos;
- seis balanças de precisão;
- R$ 9 mil em espécie/
- pulseira dourada;
- veículo Hyundai Creta;
- dois facões;
- oito celulares;
- um coldre de pistola;
- uma gandola.
Feira de Santana
- um revólver calibre .22;
- carregadores de pistola de diversos calibres;
- munições calibres 9mm, .38, .22, .40 e .380,;
- duas balanças de precisão;
- uma porção de cocaína;
- um facão e um aparelho celular.
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