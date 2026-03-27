Jovem é executada após fazer sinal do CV durante live com amigas

Grupo estava em live quando teria feito gesto ligado a facção criminosa - Foto: Reprodução

Uma transmissão ao vivo em uma rede social pode ter sido o estopim para um crime violento registrado na madrugada desta quinta-feira, 26, no bairro Planalto, em Itinga do Maranhão. Uma jovem de 18 anos foi morta a tiros dentro de uma residência poucas horas após aparecer em uma live ao lado de outras duas amigas.

A vítima, identificada como Lívia Pereira da Silva, estava na casa quando o imóvel foi invadido por um homem armado. Segundo informações da Polícia Militar, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta. O passageiro desceu, entrou na residência e efetuou vários disparos.

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Lívia foi atingida no pescoço e morreu ainda no local. Uma outra jovem, de 20 anos, também foi baleada, mas teve ferimentos leves no pescoço e no punho. Já a terceira mulher que estava na casa não sofreu ferimentos.

As investigações indicam que, pouco antes do ataque, as três jovens realizavam uma transmissão ao vivo. Durante a live, elas teriam feito gestos associados a uma facção criminosa. Após o encerramento, o grupo passou a receber ameaças por telefone.

Em seguida, os suspeitos foram até o endereço e cometeram o crime.

Horas depois, dois adolescentes foram apreendidos durante uma ação das forças de segurança. De acordo com a polícia, eles são apontados como autores dos disparos, e um deles confessou participação no assassinato.