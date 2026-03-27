Superdrones vão intensificar combate a facções criminosas na Bahia

Novas aeronaves alcançam uma velocidade máxima de aproximadamente 90 km/h. - Foto: Amanda Ercília / GOVBA

Na manhã desta sexta-feira, 27, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) realizou a entrega de cinco aeronaves não tripuladas — os chamados "superdrones" — para as Polícias Militar e Civil. O ato ocorreu em frente ao Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Equipados com tecnologia de última geração, os drones são fruto da parceria Bahia-Brasil e tiveram investimento de cerca de R$ 700 mil, recurso da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Os aparelhos serão empregados prioritariamente em ações de inteligência contra facções e no monitoramento de grandes eventos.

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"Os novos drones já trazem uma câmera com função termal, utilizada tanto à noite quanto em áreas de mata ou difícil acesso, conseguindo identificar pessoas nessas regiões. É uma ferramenta que traz análise tática e de inteligência para melhorar cada vez mais e proteger o nosso policial", pontuou secretário da SSP, Marcelo Werner.

Equipamentos foram apresentados nesta sexta-feira, 27. | Foto: Amanda Ercília / GOVBA

As câmeras termais são recursos avançados para observação em edificações ou áreas de mata fechada. Os superdrones possuem maior autonomia de voo e transmissão em tempo real. Para a Polícia Civil, a tecnologia facilitará o trabalho de investigação e monitoramento de alvos.

“Vai servir para a proteção do policial. Esse superdrone possibilita que se sobrevoe um alvo a uma distância muito grande, onde não vai ser detectado, possibilitando a segurança para que possamos ter o alcance e eficiência na nossa operação. oferecendo planejamento, proteção das nossas ações e uma eficiência maior”, salientou o delegado-geral da PC, André Viana.

As novas aeronaves alcançam uma velocidade máxima de aproximadamente 90 km/h, permitindo rápida mobilização. O sistema de transmissão tem alcance de até 40 km e o zoom híbrido de até 400x possibilita a identificação de veículos, pessoas e placas a uma distância de 5 quilômetros, além de objetos maiores em até 10 quilômetros.

O comandante-geral da Polícia Militar também ressaltou o impacto tático da aquisição, inclusive na mediação de conflitos territoriais.

"A tecnologia é um suporte de grande importância. Temos utilizado no interior do Estado, inclusive, para as situações de conflitos agrários, onde a gente pode identificar à distância o tipo de resistência que a gente pode ter e planejar o policiamento que vamos empregar. O drone tem sido muito importante para manejar a operação em si e tem ajudado a Polícia Militar em grandes operações".