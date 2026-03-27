Mulher é presa após matar madrasta a facadas e ferir filho da vítima

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Mulher foi presa logo após atacar vítimas - Foto: Reprodução

Uma mulher identificada como Erlen Lauriano da Silva Almeida, de 30 anos, foi presa, nesta quinta-feira, 26, suspeita de matar a madrasta, uma idosa de 67, e esfaquear o filho dela, um homem de 27.

Informações preliminares apontam que a mulher utilizou uma faca tipo peixeira de 24 centímetros para atacar as duas vítimas dentro do apartamento onde elas moravam. O filho da idosa foi levado a um hospital, mas o estado de saúde dele não foi revelado.

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Segundo informações da Polícia Militar, Erlen não residia no imóvel e estava na casa como visitante.

Ela foi presa por policiais do 15º Distrito Policial e encaminhada à delegacia, onde foi autuada por homicídio e tentativa de homicídio. Ela não possuía antecedentes criminais.

A idosa, madrasta da agressora, não resistiu aos ferimentos. O filho da vítima, de 27 anos, foi socorrido e levado ao hospital, mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Nesta sexta-feira, 27, Erlen passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Ceará.

O magistrado destacou que a ação da suspeita demonstra “periculosidade” e risco de reincidência, justificando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

O documento judicial aponta ainda que o ataque ocorreu sem motivo aparente, evidenciando “insensibilidade com a vida humana”. A defesa da suspeita não foi localizada para comentar o caso.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do crime, incluindo possíveis motivações e detalhes do ataque dentro do apartamento. As informações são do G1.