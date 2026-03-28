POLÍCIA
Homem é preso após atear fogo em casas de vizinhos na Bahia
Polícia Militar identificou o suspeito e o localizou na casa em que mora, na mesma rua onde os crimes aconteceram
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Um homem de 59 anos de idade foi preso em flagrante após atear fogo nas varandas de duas residências em Teixeira de Freitas, no município no sul da Bahia. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira, 27.
O suspeito teria utilizado gasolina para iniciar o incêndio em ambos imóveis. No momento do crime, as vítimas não estavam em suas residências.
A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar no local, constatou que as chamas não se alastraram, visto que o combustível foi despejado em um local seguro sem outros materiais inflamáveis, aponta a companhia.
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Policiais militares investigaram e localizaram o suspeito, que estava em sua própria casa, que fica na mesma rua onde o crime aconteceu.
Com o suspeito, a polícia encontrou:
- um galão contendo aproximadamente um litro de gasolina;
- uma caixa de fósforos;
- materiais que teriam sido utilizados na prática criminosa e que não foram detalhados.
Somado a isso, foi notado que o suspeito já possui um histórico de perturbação aos vizinhos da localidade.
O homem foi conduzido e apresentado à autoridade policial, autuado em flagrante pelo crime de dano qualificado com emprego de substância inflamável, e permanece à disposição da Justiça.
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