POLÍCIA
Homem é devorado por 11 cães em seu próprio apartamento
Polícia Civil aponta que o homem estaria morto antes de ser devorado
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Um homem de 55 anos foi devorado por 11 cães dentro de seu próprio apartamento em Manaus, no Amazonas. A vítima foi identificada como João Carmino de Carvalho, já estaria morta antes do ataque dos cães. Seu corpo foi encontrado nesta sexta-feira, 27.
A Polícia Civil de Amazonas (PC) investiga o motivo da morte, que inicialmente é tratada como natural.
Conforme aponta a corporação, o corpo já estava em estado de decomposição e apresentava sinais de ter sido parcialmente devorado pelos 11 cães que viviam no imóvel.
Sem terem acesso à comida, os cães acabaram se alimentando do corpo do ex-tutor.
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De acordo com a PC, os vizinhos acionaram as autoridades após sentirem um forte cheiro vindo do apartamento de João e perceberam que o morador não era visto há dias.
Ao adentrarem no local, os agentes encontraram o corpo caído no chão e os animais soltos dentro da residência.
O caso segue sob investigação.
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