POLÍCIA
Vingança: mulher é presa por esfaquear vizinha na Bahia
Investigação indica que a motivação da suspeita foi um registro de ocorrência que a vizinha teria feito contra a irmã
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Uma mulher de 37 anos suspeita de esfaquear uma vizinha por registrar uma ocorrência policial contra a irmã dela, foi presa nesta sexta-feira, 27, em Iaçu, na Bahia.
O crime aconteceu no ano de 2025, de acordo com as investigações da Polícia Civil, a motivação da suspeita foi um registro de uma ocorrência policial feita pela sua vizinha contra sua irmã.
De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi conduzida à Delegacia Territorial (DT/Iaçu) e depois foi encaminhada para Itaberaba, onde segue à disposição da Justiça.
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Durante a ação integrada das polícias Civil e Militar, além do cumprimento do mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio, também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.
A ação foi realizada pela DT de Iaçu, com o apoio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam/Itaberaba) e da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM).
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