Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Celso Portiolli alfineta Eliana após plano com BBB: "Dá audiência?"

Programação do BBB mudou, neste domingo, 29, influenciando no programa "Em Família"

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

29/03/2026 - 19:13 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Celso Portiolli
Celso Portiolli -

Apresentador do SBT, Celso Portiolli usou o “Domingo Legal” deste domingo, 29, para alfinetar sua ex-colega de casa, Eliana. Agora na Globo, a comunicadora começou a comandar o “Em Família” há duas semanas.

No entanto, no terceiro programa, a emissora carioca usou a estratégia de anunciar o Paredão do Big Brother Brasil 2026à tarde, antes da atração, movimento jamais realizado antes pela emissora. Além disso, durante o intervalo do programa de Eliana, o Big Fone tocou.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A programação foi entendida por Portiolli como uma jogada para driblar uma possível falta de audiência. Assim, ele não perdeu a chance de jogar uma indireta para a ex-colega.

“Será que esse programa dá audiência? Será? Será que o sino vai tocar hoje? Será que o BBB vai acabar? Será?”, cutucou o apresentador.

Leia Também:

Ex-ator da Globo tem mercadorias apreendidas e se revolta
Salário de atriz da Globo vem à tona e valor impressiona
Brother abandona banheiro às pressas e atende Big Fone sem peça íntima

Briga por audiência

A Globo dividiu o BBB 26 em três edições ao vivo neste domingo:

  • Resultado do Paredão - antes do Em Família, por volta das 15h
  • Big Fone - no intervalo do Em Família
  • Prova do Líder e formação de novo Paredão - após o Fantástico, por volta das 23h

Esta é a segunda vez no mês que a Globo coloca parte do reality antes do programa de Eliana. Na estreia, no dia 15 de março, a emissora também exibiu o reality à tarde, sob o pretexto da transmissão ao vivo do Oscar à noite.

No SBT, o Domingo Legal vai ao ar entre 11h15 e 18h15, o que significa que enfrentou o reality show duas vezes no mesmo dia, sendo que o programa nem costuma ser um embate.

Frequentemente, o programa de Portiolli tem alcançado bons índices no horário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celso portiolli eliana Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Celso Portiolli
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Celso Portiolli
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Celso Portiolli
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Celso Portiolli
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x