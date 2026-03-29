Celso Portiolli alfineta Eliana após plano com BBB: "Dá audiência?"

Celso Portiolli - Foto: Reprodução/SBT

Apresentador do SBT, Celso Portiolli usou o “Domingo Legal” deste domingo, 29, para alfinetar sua ex-colega de casa, Eliana. Agora na Globo, a comunicadora começou a comandar o “Em Família” há duas semanas.

No entanto, no terceiro programa, a emissora carioca usou a estratégia de anunciar o Paredão do Big Brother Brasil 2026à tarde, antes da atração, movimento jamais realizado antes pela emissora. Além disso, durante o intervalo do programa de Eliana, o Big Fone tocou.

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A programação foi entendida por Portiolli como uma jogada para driblar uma possível falta de audiência. Assim, ele não perdeu a chance de jogar uma indireta para a ex-colega.

“Será que esse programa dá audiência? Será? Será que o sino vai tocar hoje? Será que o BBB vai acabar? Será?”, cutucou o apresentador.

Briga por audiência

A Globo dividiu o BBB 26 em três edições ao vivo neste domingo:

Resultado do Paredão - antes do Em Família, por volta das 15h

Big Fone - no intervalo do Em Família

Prova do Líder e formação de novo Paredão - após o Fantástico, por volta das 23h

Esta é a segunda vez no mês que a Globo coloca parte do reality antes do programa de Eliana. Na estreia, no dia 15 de março, a emissora também exibiu o reality à tarde, sob o pretexto da transmissão ao vivo do Oscar à noite.

No SBT, o Domingo Legal vai ao ar entre 11h15 e 18h15, o que significa que enfrentou o reality show duas vezes no mesmo dia, sendo que o programa nem costuma ser um embate.

Frequentemente, o programa de Portiolli tem alcançado bons índices no horário.