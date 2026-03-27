ATO INTERROMPIDO
Brother abandona banheiro às pressas e atende Big Fone sem peça íntima
O rapaz correu ao escutar o barulho do telefone no programa
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
Um homem deu o que falar nas redes sociais ao atender o Big Fone no reality show Gran Hermano, versão Argentina do Big Brother Brasil, nesta quinta-feira, 26. Identificado como Brian Sarmiento, o rapaz saiu do banheiro sem as peças íntimas para poder chegar a tempo no telefone.
No registro, feito pelo reality show, é possível ver o momento exato em que o ex-jogador de futebol sai do vaso sanitário correndo, com as calças abaixadas e cobrindo as partes íntimas com as mãos.
🚨ASSISTA: Big Fone toca, e participante atende enquanto estava cagando no Gran Hermano.pic.twitter.com/nnm8FWNGPb— CHOQUEI (@choquei) March 27, 2026
Em seguida, ele atende o Big Fone e descobre que ganhou o benefício de excluir 10 colegas da festa de sexta-feira. Ele escolheu Lola, Manu, Pincoya, Andrea del Boca, Yipio, Franco, Nazareno, Lolo, La Maciel e Juanicar.
Entretanto, o atleta descobriu que também não poderá participar da celebração desta noite, que contará apenas com os outros brothers restantes da casa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes