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PREOCUPANTE

Ex-ator da Globo é internado após ataque de ácaros: "Fui devorado"

Ator precisou de atendimento médico e descreveu os sintomas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/03/2026 - 9:27 h

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Ator precisou de atendimento médico e descreveu os sintomas
Ator precisou de atendimento médico e descreveu os sintomas -

O ator Lucas Malvacini, conhecido por integrar o elenco de ‘Amor à Vida’ e ‘Vai que Cola’, da Globo, usou as redes sociais, na segunda-feira, 23, para contar que foi hospitalizado na Indonésia após sofrer um ataque de ácaros de palha.

Malvacini, que tem 36 anos, contou que precisou de atendimento médico e descreveu os sintomas.

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O episódio aconteceu após a ida a um restaurante com cadeiras feitas de palha, onde os ácaros estariam escondidos. Ele relatou coceira intensa, inflamação e urticária. O tratamento incluiu medicação intravenosa com corticoide, além de outros remédios.

"Azedou, turma. Esses bichinhos vivem na palha. Estava num restaurante cuja cadeira era de tranças de palha e fui devorado por eles", escreveu na primeira imagem. “Vim parar em uma clínica particular para tomar injeção”, continuou.

Veja como ficou o local da mordida:

Ator precisou de atendimento médico e descreveu os sintomas
Ator precisou de atendimento médico e descreveu os sintomas | Foto: Reprodução | Redes Sociais

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O que causa a coceira?

Em um artigo, Adam Varenhorst, professor e entomologista de Culturas de Campo da Extensão da South Dakota State University, explica que, normalmente, são picadas numerosas que desenvolvem vergões na pele, causando coceira intensa.

“Em indivíduos sensibilizados ou com muitas picadas, podem surgir dor de cabeça, febre, náuseas, vômitos, diarreia e asma”, escreveu.

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