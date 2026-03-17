Servidores de Saúde têm reajuste salarial a partir deste mês na Bahia

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- Foto: Ilustrariva/Feijão Almeida/GOVBA

Servidores de Saúde da Bahia terão reajustes salariais a partir de março. O anúncio foi realizado nesta segunda-feira, 16, pelo Governo do Estado da Bahia, que visa dar continuidade à política de valorização dos profissionais com a aplicação das novas parcelas previstas na Lei nº 14.893 e no Projeto de Lei (PL) nº 25.918, ambos sancionados em 2025.

As medidas garantem uma recomposição remuneratória escalonada de até 13,63% para a categoria. Para os servidores do Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde (GOSPS), serão aplicadas duas parcelas em 2026:

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4% a partir de março;

2,5% a partir de junho.

No total, o reajuste prevê ganho acumulado de 13,63%.

Grupo administrativo

Também serão contemplados servidores pertencentes ao Grupo Administrativo da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nas seguintes carreiras:

Analista Técnico: 5,45% em abril, compondo ganho acumulado de 12,96%.

Auxiliar Administrativo: 5,45% em abril, compondo ganho acumulado de 12,96%.

Técnico Administrativo; 8,96% em abril, alcançando 12,96% de ganho acumulado;

Jornalista; 8,96% em abril, alcançando 12,96% de ganho acumulado e reajuste adicional nas gratificações, incluindo a Gratificação por Competência (GPC);

Ocupantes de cargos comissionados: 5% em abril, dentro de um ganho acumulado de 10,25%.

Além disso, em março também será aplicado reajuste de 4% na Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID), componente importante da remuneração dos trabalhadores da saúde.

Servidores inativos

No caso dos servidores inativos, os índices serão aplicados conforme as regras vigentes na data da aposentadoria, sendo os reajustes incorporados automaticamente à folha de pagamento, de acordo com o calendário definido para cada categoria.

As medidas integram a política de valorização das carreiras do grupo saúde conduzida pelo Governo do Estado, reconhecendo o papel estratégico dos servidores na garantia da assistência à população e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia.