Reajuste dos servidores de Salvador: quando o dinheiro cai?

Servidores de Salvador terão reajuste salarial

Servidores da prefeitura de Salvador terão reajuste salarial após a aprovação do Projeto de Lei Substitutivo nº 27/2026 pela Câmara Municipal na tarde de quarta-feira, 12. A proposta define percentuais diferentes de aumento e datas distintas para que o novo valor passe a aparecer no contracheque de cada categoria.

O texto contempla servidores ativos, aposentados, pensionistas, cargos comissionados e profissionais contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Agora, o projeto segue para sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Entenda como vai funcionar

Professores terão maior reajuste e valores retroativos

Os professores da rede municipal terão o maior percentual de aumento: 5,4% sobre o vencimento básico.

Professores na rede de ensino de Salvador

Nesse caso, o reajuste terá efeito retroativo a 1º de janeiro de 2026. Na prática, isso significa que, depois que a lei for sancionada, os profissionais poderão receber os valores acumulados referentes aos meses anteriores do ano.

A regra também vale para profissionais da educação contratados pelo Reda, garantindo o mesmo índice de reajuste.

E os demais servidores?

Para a maioria das outras categorias do funcionalismo municipal, o reajuste aprovado é de 4,26%.

Diferentemente do que ocorrerá com o magistério, não haverá pagamento retroativo. O aumento passará a valer a partir de 1º de maio de 2026, quando o novo valor deverá começar a ser incluído nos contracheques.

Esse percentual se aplica a:

servidores da administração municipal em geral

aposentados e pensionistas (com ou sem paridade)

agentes de trânsito

guardas civis municipais

profissionais da área da saúde

ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança

estagiários que recebem Bolsa de Complementação Educacional

Quando o dinheiro deve cair na conta?

Apesar de o projeto já definir as datas de vigência do reajuste, o pagamento efetivo depende da sanção do prefeito e da atualização da folha salarial da prefeitura.

Após a sanção, o Poder Executivo terá até 90 dias para regulamentar os pontos necessários da lei e ajustar os procedimentos administrativos para o pagamento.

O Portal A TARDE procurou a assessoria do prefeito Bruno Reis para saber quando o texto será sancionado, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta.