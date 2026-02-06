Menu
REAJUSTE

Professores passam a receber reajuste de 33% em 2026

Novidade foi anunciada na quarta-feira, 4

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/02/2026 - 7:25 h

Entrou em vigor no pagamento do mês de janeiro de 2026 a equiparação entre a remuneração dos professores da ativa e os aposentados e pensionistas que deveria ter sido aplicada em 2022, quando foi feito um aumento de 33% no Piso Nacional do Magistério. A novidade foi anunciada pela Prefeitura de Ourinhos, em São Paulo, na quarta-feira, 4.

O pagamento foi possível graças ao envio e aprovação da Lei Complementar Municipal 1.217/2025.

A prefeitura informou que o “IPMO [Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos] segue à disposição dos servidores públicos municipais para fornecer esclarecimentos adicionais e também receber suas reivindicações, aplicando sempre uma análise justa e transparente dos direitos”.

x