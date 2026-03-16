AVALIAÇÃO
Servidores do TJ-BA podem ter reajuste de salário; saiba detalhes
Presidente do Tribunal, José Rotondano enviou projeto para apreciação da Alba
Por Anderson Ramos
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O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), José Rotondano, enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) que propõe reajuste salarial para os servidores do judiciário baiano.
De acordo com a proposta, o vencimento básico e as vantagens pessoais dos servidores serão reajustados em 5% a partir do mês de maio de 2026. O projeto também estabelece valor único de R$ 2.521,56 para o pagamento de benefícios como Vantagem Pessoal de Eficiência, Vantagem Pessoal de Incentivo e Gratificação Especial de Eficiência.
Em outro trecho, o PL aponta que as despesas decorrentes da concessão do reajuste salarial serão por conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Judiciário, respeitando o limite previsto na Lei Federal de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Rotondano explicou que o texto que reajusta o salário dos servidores efetivos e comissionados do Judiciário está embasado em estudo de impacto financeiro e orçamentário para o exercício de 2026, documento que também foi encaminhado à ALBA e publicado no Diário Oficial do Legislativo.
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Concurso
No início do mês, o TJ-BA publicou edital de um novo concurso público para o cargo de juiz substituto, com 100 vagas disponíveis e remuneração inicial de R$ 31.975,77. A organização do certame está sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Do total de oportunidades, 60 são destinadas à ampla concorrência. Também há reserva de vagas para ações afirmativas:
- 30 para candidatos negros;
- 3 para indígenas;
- 5 para pessoas com deficiência (PCD);
- 2 para candidatos quilombolas.
A primeira fase do concurso, composta por prova objetiva, está prevista para ocorrer no dia 24 de maio, em Salvador. O período de inscrição começou no dia 2 de março e segue aberto até 2 de abril.
O edital completo e outras informações sobre o processo seletivo estão disponíveis nos sites da FGV e do TJ-BA.
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