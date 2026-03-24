SEGUINDO OS PASSOS PAI...
Após polêmica no SBT, filha de Silvio Santos tentará vaga na Câmara
Silvia Abravanel tem mais de 20 anos de carreira na televisão
Por Edvaldo Sales
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Filha de Silvio Santos, criador do SBT, a apresentadora Silvia Abravanel tentará uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano.
Silvia será candidata a deputada federal por São Paulo pelo Partido Social Democrático (PSD), presidido pelo deputado federal Gilberto Kassab.
A cerimônia de filiação vai ocorrer às 15h desta terça-feira, 24, na sede do partido, no bairro de Bela Vista, na capital paulista.
Silvia Abravanel tem mais de 20 anos de carreira na televisão e hoje apresenta o ‘Sábado Animado’ no canal da família.
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Nesta semana, Silvia publicou no Instagram uma foto ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD-GO), favorito para ser anunciado como o pré-candidato do partido à Presidência da República depois da desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, filho do apresentador e empresário Carlos Massa, o Ratinho.
A apresentadora esteve com Caiado durante o MotoGP Goiânia. "Prestigiando o MotoGP Goiânia em Goiás, um grande evento, energia contagiante e organização impecável! Parabéns ao governador Ronaldo Caiado por proporcionar um espetáculo dessa magnitude", disse ela, na publicação.
Silvia Abravanel é uma das seis filhas de Silvio Santos, que morreu em 2024, aos 93 anos. Ela é fruto do relacionamento do fundador do SBT com Maria Aparecida Vieira, a Cidinha.
Seguindo os passos do pai...
Vale lembrar que, em 1989, Silvio Santos resolveu se aventurar na política e se candidatou ao cargo de presidente do Brasil pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB), hoje extinto. Na época, ele já era empresário bem-sucedido.
Silvio anunciou a candidatura em um de seus programas, e a repercussão foi gigante. Ele chegou a ter 29% das intenções de voto no país, segundo pesquisas pré-eleitorais, mas a candidatura foi impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob alegação de que a sigla não havia cumprido as exigências legais.
Família
Silvia Abravanel é casada com Gustavo Moura, cantor da dupla Gustavo Moura e Rafael, e é mãe de duas meninas, Luana e Amanda. A criação de Luana, hoje com 27 anos, fez a apresentadora se engajar na luta pela inclusão e atendimento às pessoas com deficiências, destacou o PSD.
Além disso, no início deste ano, ela entrou para a Associação de Combate à Obesidade (ABCO) e passou a presidir a instituição, desenvolvendo o programa de emagrecimento ‘Siga Leve’.
SBT no centro de uma polêmica
Recentemente, uma polêmica envolvendo o SBT e a deputada Erika Hilton começou após declarações feitas pelo apresentador Ratinho durante seu programa. Ao comentar a atuação política da parlamentar, ele fez falas que foram amplamente criticadas como transfóbicas.
Diante da repercussão, Erika Hilton reagiu judicialmente, acionando o apresentador e a emissora. A deputada pediu indenização e cobrou responsabilização pelo conteúdo exibido, argumentando que as declarações ultrapassaram os limites da crítica política e configuraram desrespeito à sua identidade de gênero.
O SBT se manifestou publicamente, afirmando que não compactua com discursos preconceituosos e que adotaria medidas internas. Já Ratinho pediu desculpas, mas declarou que sua fala teve caráter de opinião e não de discriminação.
O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e no meio político, gerando críticas, manifestações e ampliando o debate sobre transfobia, liberdade de expressão e os limites do discurso na televisão brasileira.
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