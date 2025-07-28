Patrícia Abravanel comete gafe e chama convidado de “punhetei**”; veja

Patrícia Abravanel - Foto: Reprodução | SBT

A apresentadora Patrícia Abravanel deixou um convidado desconfortável e ainda viveu uma saia justa ao cometer uma gafe no Programa Silvio Santos, do SBT, nesse domingo, 27. Ela quase trocou o nome de um convidado por “punhetei**”.

Quem estava no palco foi o artista Lord Vinheteiro, que participou do quadro Show de Calouros. Porém, uma pegadinha com o pianista foi o que marcou a sua participação na atração do SBT.

Em determinado momento, o jurado Victor Sarro contou que Lord era chamado de Frank em virtude de uma piada com o músico em seu canal. “Falei pra ele que o homem era infantil desde a época do Frank. Ele perguntou: ‘que Frank?’ e eu respondi: ‘aquele que te pegou atrás do tanque’. Esse vídeo viralizou tanto que chamam ele de Frank nas ruas”, contou.

Só que, após a história, Patrícia Abravanel passou a trocar o nome de Lord Vinheteiro por Frank Vinheteiro. Diante disso, Victor Sarro, alertou a apresentadora doPrograma Silvio Santos que estava cometendo uma gafe com o artista.

“Tô muito feliz que você tá chamando ele de Frank Vinheteiro e não Lord Vinheteiro, que é o nome dele”, disse Victor Sarro. Na sequência, Patricia caiu na gargalhada com o equívoco e até tentou inserir o convidado do quadro na brincadeira. Porém, ela acabou quase cometendo outra gafe e por pouco não trocou o nome “Vinheteiro” por “punhetei**”.

“É Frank... é Lord. Diretor, eu ia falar Frank Punhetei**. É Lord. Desculpa, Lord’, disse Patricia, aos risos.

Felizmente, o convidado levou na esportiva a gafe da apresentadora do Programa Silvio Santos. Ele agradeceu a filha de Silvio Santos pela oportunidade de mostrar seus dons musicais. “Muito obrigado. Feliz de estar aqui”, disse o rapaz.

Veja o momento: