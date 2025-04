Fora da TV Globo, Gentil pede oportunidade a Patrícia Abravanel - Foto: Reprodução

Longe da TV aberta desde sua saída da Globo em 2023, Fernanda Gentil participou do Programa Silvio Santos, no SBT, e aproveitou a oportunidade para pedir uma reunião com Patrícia Abravanel. Em tom descontraído, a apresentadora revelou sua vontade de retornar à televisão com novos projetos.

Durante sua participação no Jogo das 3 Pistas, ao lado de Cátia Fonseca, Fernanda explicou que tem formatos que gostaria de levar para a TV aberta, incluindo reality shows e talk game shows. Ela destacou que essa parte criativa a atrai tanto quanto estar no vídeo.

Brincando com Patrícia Abravanel, Fernanda fez o pedido direto:

Vamos marcar uma reunião saindo daqui, um call rapidinho, meia hora a gente resolve isso Fernanda Abravanel

Atualmente, a apresentadora mantém um canal no YouTube e participou da cobertura das Olimpíadas de Paris pela CazéTV.