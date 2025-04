Rompimento entre irmãos Emicida e Fióti vai parar na Justiça; entenda

Rompimento entre irmãos Emicida e Fióti vai parar na Justiça - Foto: Reprodução

A parceria entre Emicida e seu irmão, Evandro Fióti, chegou a um impasse judicial. A disputa envolve questões societárias da Laboratório Fantasma e acusações de descumprimento de contrato.

Segundo o portal HugoGloss, o conflito teve início no final de 2024, quando Emicida solicitou a saída de Fióti do quadro societário da empresa. Os irmãos chegaram a formalizar um acordo para a saída do empresário, mas, meses depois, Fióti acusou o rapper de não cumprir os termos acertados, levando o caso para a Justiça.

O processo, que tramita sob sigilo, revela que Fióti contesta a divisão da empresa e questiona movimentações financeiras realizadas após seu desligamento. Ele também solicita o bloqueio das contas da Laboratório Fantasma e busca impedir que Emicida se apresente como único proprietário do grupo.

Em sua defesa, Emicida afirma que sempre foi o sócio majoritário da empresa, com 90% da participação, enquanto Fióti detinha apenas 10%. A disputa segue sem previsão de resolução.