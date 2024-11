Erro de participante surpreende Patrícia Abravanel; confira

A apresentadora incrédula questionou o policial: "Não estou acreditando. Milton, você se precipitou. Você é noveleiro?" - Foto: Reprodução/Instagram / Mais Novela

Um momento no mínimo inusitado aconteceu durante o quadro 'Show do Milhão, no 'Programa do Silvio Santos', envolvendo a apresentadora Patrícia Abravanel e o participante Milton e viralizou nas redes sociais.

A terceira pergunta do quiz era: "Junto à Marimar e Maria do Bairro, qual novela completa a trilogia mexicana?". A resposta correta seria Maria Mercedes, porém, a resposta dada pela participante foi Maria do Céu.

A apresentadora incrédula questionou o policial: "Não estou acreditando. Milton, você se precipitou. Você é noveleiro?", na resposta o participante se justificou, "Mais ou menos".