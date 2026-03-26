Ator critica Globo e causa climão nos bastidores de 'Três Graças'

Siga o A TARDE no Google

Enrique Diaz - Foto: Manoela Mello/Globo

O ator Enrique Diaz gerou desconforto nos bastidores da TV Globo após publicar uma montagem irônica em suas redes sociais.

A postagem fazia referência a um PowerPoint exibido pela GloboNews, que abordava uma suposta ligação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A imagem foi apagada poucas horas depois, mas já havia repercutido internamente, causando mal-estar entre profissionais envolvidos na novela das nove, “Três Graças”.

Rolou confusão em Três Graças ?

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, o incômodo aumentou porque a publicação sugeria uma possível associação entre a emissora e figuras políticas.

Na montagem compartilhada por Diaz, apareciam nomes como Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro e Nikolas Ferreira, posicionados ao redor do logotipo da Globo, ao lado de Vorcaro.

Ainda de acordo com Vaquer, o conteúdo foi excluído após o ator ser alertado por um colega sobre possíveis consequências da publicação para a emissora. Atualmente, Enrique Diaz interpreta o pastor Albérico na trama.

Veja postagem: