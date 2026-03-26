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POLEMIZOU

Ator critica Globo e causa climão nos bastidores de 'Três Graças'

Artista fez postagem nas suas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/03/2026 - 17:46 h

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Enrique Diaz
Enrique Diaz -

O ator Enrique Diaz gerou desconforto nos bastidores da TV Globo após publicar uma montagem irônica em suas redes sociais.

A postagem fazia referência a um PowerPoint exibido pela GloboNews, que abordava uma suposta ligação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o banqueiro Daniel Vorcaro.

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A imagem foi apagada poucas horas depois, mas já havia repercutido internamente, causando mal-estar entre profissionais envolvidos na novela das nove, “Três Graças”.

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Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, o incômodo aumentou porque a publicação sugeria uma possível associação entre a emissora e figuras políticas.

Na montagem compartilhada por Diaz, apareciam nomes como Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro e Nikolas Ferreira, posicionados ao redor do logotipo da Globo, ao lado de Vorcaro.

Ainda de acordo com Vaquer, o conteúdo foi excluído após o ator ser alertado por um colega sobre possíveis consequências da publicação para a emissora. Atualmente, Enrique Diaz interpreta o pastor Albérico na trama.

Veja postagem:

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Globo televisão

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