POLEMIZOU
Ator critica Globo e causa climão nos bastidores de 'Três Graças'
Artista fez postagem nas suas redes sociais
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O ator Enrique Diaz gerou desconforto nos bastidores da TV Globo após publicar uma montagem irônica em suas redes sociais.
A postagem fazia referência a um PowerPoint exibido pela GloboNews, que abordava uma suposta ligação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o banqueiro Daniel Vorcaro.
A imagem foi apagada poucas horas depois, mas já havia repercutido internamente, causando mal-estar entre profissionais envolvidos na novela das nove, “Três Graças”.
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Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, o incômodo aumentou porque a publicação sugeria uma possível associação entre a emissora e figuras políticas.
Na montagem compartilhada por Diaz, apareciam nomes como Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro e Nikolas Ferreira, posicionados ao redor do logotipo da Globo, ao lado de Vorcaro.
Ainda de acordo com Vaquer, o conteúdo foi excluído após o ator ser alertado por um colega sobre possíveis consequências da publicação para a emissora. Atualmente, Enrique Diaz interpreta o pastor Albérico na trama.
Veja postagem:
O Enrique Diaz 🆘 pic.twitter.com/puro5q7zMu— jupa (@whoisjupa) March 23, 2026
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