MUDANÇA RADICAL
Ex-atriz da Globo abandona carreira para virar delegada
A artista trocou de profissão para se dedicar a segurança pública
Por Franciely Gomes
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Mônica Areal resolveu abandonar a carreira de atriz para se dedicar à segurança pública. Conhecida por atuar como a recepcionista Tininha em Malhação, a ex-atriz da Globo se tornou delegada no Rio de Janeiro.
Responsável pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a delegada revelou que, apesar da mudança drástica, tem um carinho enorme pela área da artes.
“Acho muito divertido. Guardo a época em que eu era atriz no coração. Não tenho vergonha nenhuma desse período, muito pelo contrário”, disse ele, em entrevista ao jornal O Globo.
Dia a dia com criminosos
Durante o bate-papo, Mônica também comentou sobre seu dia a dia com criminosos e vítimas durante o trabalho. Ela afirmou que sua visão sobre a sociedade foi mudada após começar a lidar com casos reais.
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“No início, eu era muito ingênua sobre a maldade humana, achava que todo bandido era vítima da sociedade. Minha realidade era outra. Na polícia, estamos acostumados a lidar com situações muito bizarras e dolorosas”, contou.
“[...] O agressor de violência doméstica não é um criminoso comum. Ele conhece profundamente a vítima, o que o torna mais fácil de identificar, mas também mais perigoso”, completou.
Ela ainda revelou que atende casos de todos os tipos dentro da unidade policial. “Lidamos com vítimas muito fragilizadas, como as de estupro, e com dinâmicas familiares complexas. Acontecem coisas surreais”, disparou.
“E, apesar de ser uma delegacia especializada em mulheres vítimas, também atendemos a muitos casos de crianças, principalmente meninas, vítimas de violência sexual”, concluiu.
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