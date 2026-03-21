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TELEVISÃO

Globo confirma cancelamento da Sessão da Tarde e mudança na grade

Emissora anuncia mudanças em horários de novelas e na programação vespertina

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

21/03/2026 - 14:14 h

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Sessão da Tarde não será exibida
Sessão da Tarde não será exibida -

A Globo confirmou alterações em sua grade de programação para a próxima quinta-feira, 26.

O motivo é a transmissão do confronto entre Brasil e França, que terá início às 16h40.

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Para acomodar o evento esportivo de alto apelo, a emissora optou pelo cancelamento da tradicional Sessão da Tarde, reorganizando a grade desde o início do período vespertino.

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A estratégia da Globo tem como objetivo focar no interesse do público pelo duelo, utilizando o futebol como uma "alavanca" para os programas que seguem na grade.

Como fica a tarde na Globo

Antes da bola rolar, a emissora mantém sua faixa de reprises, mas com atenção redobrada aos horários de transição para o esporte:

  • 14h45: Terra Nostra
  • 15h30: Rainha da Sucata
  • 16h40: Amistoso Internacional: Brasil x França

A entrada do futebol na faixa das 17h empurra toda a programação noturna, que altera o horário de exibição das principais tramas. A nova novela das seis, A Nobreza do Amor, protagonizada por Lázaro Ramos, será exibida mais tarde, às 19h10.

Confira a sequência do horário nobre:

  • 19h40: Praça 2 (Telejornal local)
  • 19h55: Coração Acelerado
  • 20h30: Jornal Nacional
  • 21h20: Três Graças
  • 22h25: BBB 26

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Globo grade da Globo Sessão da Tarde

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