Globo confirma cancelamento da Sessão da Tarde e mudança na grade

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Sessão da Tarde não será exibida - Foto: Reprodução / Globo

A Globo confirmou alterações em sua grade de programação para a próxima quinta-feira, 26.

O motivo é a transmissão do confronto entre Brasil e França, que terá início às 16h40.

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Para acomodar o evento esportivo de alto apelo, a emissora optou pelo cancelamento da tradicional Sessão da Tarde, reorganizando a grade desde o início do período vespertino.

A estratégia da Globo tem como objetivo focar no interesse do público pelo duelo, utilizando o futebol como uma "alavanca" para os programas que seguem na grade.

Como fica a tarde na Globo

Antes da bola rolar, a emissora mantém sua faixa de reprises, mas com atenção redobrada aos horários de transição para o esporte:

14h45: Terra Nostra

15h30: Rainha da Sucata

16h40: Amistoso Internacional: Brasil x França

A entrada do futebol na faixa das 17h empurra toda a programação noturna, que altera o horário de exibição das principais tramas. A nova novela das seis, A Nobreza do Amor, protagonizada por Lázaro Ramos, será exibida mais tarde, às 19h10.

Confira a sequência do horário nobre: