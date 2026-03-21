TELEVISÃO
Globo confirma cancelamento da Sessão da Tarde e mudança na grade
Emissora anuncia mudanças em horários de novelas e na programação vespertina
Por Luiz Almeida
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A Globo confirmou alterações em sua grade de programação para a próxima quinta-feira, 26.
O motivo é a transmissão do confronto entre Brasil e França, que terá início às 16h40.
Para acomodar o evento esportivo de alto apelo, a emissora optou pelo cancelamento da tradicional Sessão da Tarde, reorganizando a grade desde o início do período vespertino.
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A estratégia da Globo tem como objetivo focar no interesse do público pelo duelo, utilizando o futebol como uma "alavanca" para os programas que seguem na grade.
Como fica a tarde na Globo
Antes da bola rolar, a emissora mantém sua faixa de reprises, mas com atenção redobrada aos horários de transição para o esporte:
- 14h45: Terra Nostra
- 15h30: Rainha da Sucata
- 16h40: Amistoso Internacional: Brasil x França
A entrada do futebol na faixa das 17h empurra toda a programação noturna, que altera o horário de exibição das principais tramas. A nova novela das seis, A Nobreza do Amor, protagonizada por Lázaro Ramos, será exibida mais tarde, às 19h10.
Confira a sequência do horário nobre:
- 19h40: Praça 2 (Telejornal local)
- 19h55: Coração Acelerado
- 20h30: Jornal Nacional
- 21h20: Três Graças
- 22h25: BBB 26
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