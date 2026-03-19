Jornalista da Globo chora ao vivo com notícia da morte de colega; veja

Produtora da Globo morreu em um acidente de carro - Foto: Reprodução | TV Globo

A apresentadora Sabina Simonato e outros jornalistas se emocionaram ao vivo ao noticiar a morte da colega Fernanda Santos nesta quinta-feira,19, durante o 'Bom Dia São Paulo', da TV Globo. A produtora tinha 53 anos e não resistiu após sofrer um acidente de carro.

Nos minutos finais do telejornal, Sabina comentou sobre como ao longo do programa todos estavam mais cabisbaixos e não estavam com um “clima legal”. Foi então que Marcelo Pereira compartilhou a notícia da morte da produtora.

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Fernanda estava em um carro de aplicativo que se envolveu em uma batida após uma conversão proibida, na zona norte de São Paulo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Trajetória

O repórter Guilherme Pimentel também participou do momento e relembrou a trajetória da produtora.

“Fernanda Santos se formou em Jornalismo no ano de 1998, trabalhava há mais de 20 anos aqui na Redação da TV Globo de São Paulo como produtora de reportagem. Ela também era formada em Pedagogia, tinha mestrado e doutorado em Comunicação pela Universidade de São Paulo”, comentou ele.

Na ocasião, os colegas destacaram a atuação de Fernanda na cobertura do Carnaval, uma de suas principais áreas de trabalho. “Quantas e quantas transmissões no Anhembi por décadas”, lembrou Sabina, emocionada.

Além disso, Marcelo Pereira fez um relato pessoal sobre a colega. “Fernanda me ensinou muito quando eu cheguei na TV Globo. Na minha primeira transmissão de Carnaval, me deu as apostilas, me explicou sobre as escolas”, disse.

Durante a despedida, Sabina Simonato não conseguiu conter as lágrimas. “Os nossos mais sinceros sentimentos à família. Abraço à família, aos amigos nesse momento tão difícil. Ela deixa a mãe e três irmãos. Eu não consigo continuar”, afirmou, com a voz embargada.

O telejornal foi encerrado com mensagens de apoio à família e amigos. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

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