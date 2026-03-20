Ex-marido de Ana Maria Braga é preso e motivo surpreende

Ana Maria Braga - Foto: Reprodução| TV Globo

O empresário Marcelo Frisoni, ex-marido da apresentadora Ana Maria Braga, foi preso em Orlando, nos Estados Unidos, sob suspeita de envolvimento no roubo de um relógio de luxo pertencente a um amigo de seu filho.

Além disso, ele também é acusado de agressões físicas e verbais contra o dono do acessório e contra o próprio filho. As informações foram divulgadas pelo programa Melhor da Tarde.

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Sobre o caso

De acordo com as informações, os fatos que levaram à prisão começaram quando a namorada do empresário, identificada como Mayara, levou o relógio do Brasil para os Estados Unidos a pedido de um conhecido do filho de Frisoni.

Ao receber o item, o proprietário percebeu que o produto era, na verdade, uma réplica. A situação gerou um desentendimento que evoluiu para agressões e culminou na prisão do casal.

Após a detenção, a polícia local realizou buscas na residência do empresário e encontrou um cofre com diversos relógios falsificados, além de ferramentas utilizadas para a manipulação dos itens. Todo o material foi apreendido e encaminhado para análise pelas autoridades norte-americanas.

A vítima do suposto roubo afirma ainda que Frisoni chegou a acusar o próprio filho de ter furtado o acessório, chegando a agredi-lo durante a discussão.

Relacionamento com Ana Maria Braga

Marcelo Frisoni e Ana Maria Braga iniciaram o relacionamento em 2005 e oficializaram a união em março de 2007. O casamento foi marcado por uma rotina intensa de trabalho e pela distância.

Em 2009, Frisoni anunciou a separação, que foi oficializada em junho de 2010. Apesar do término considerado tranquilo, rumores de ciúmes e instabilidade teriam cercado o relacionamento.