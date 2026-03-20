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ACIDENTE

Ex-BBB sofre acidente e é atropelada por moto

A influenciadora contou detalhes do ocorrido em suas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/03/2026 - 8:24 h

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Alane Dias passou por um susto nesta quinta-feira, 19. A ex-BBB fez um post em seu perfil do Instagram e revelou que sofreu um acidente enquanto voltava para casa, no Rio de Janeiro, sendo atropelada por uma moto.

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Um post compartilhado por Alane Dias (@alane)

Em seu relato, a namorada de Francisco Gil contou que estava saindo da academia de bicicleta, quando foi atingida pelo veículo. Apesar de ter caído no chão, ela conseguiu se levantar rapidamente e se recuperar.

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“Vocês não sabem o que aconteceu comigo? Eu simplesmente fui atropelada por uma moto. Vocês acreditam? Nada grave, né? Lógico, por isso que eu estou aqui falando, mas caí no chão e tudo”, disse.

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Apesar do ocorrido, a morena garantiu que está bem e ficou apenas com ferimentos leves. “Gente, eu estou falando mansa, né? Estava malhando, voltei pra casa de bike e, num piscar de olhos, aconteceu. Mas eu estou bem”, afirmou.

“Mas foi muito engraçado porque eu tenho muita tranquilidade nesses momentos de pressão assim, eu consigo resolver. Aí eu só levantei e saí. Aí o rapaz da moto assim, desesperado: 'Aí moça, tá tudo bem? Vou te ajudar!'. E eu respondi: 'Não, tá tudo bem!' e fui andando”, concluiu.

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Um post compartilhado por Postando Famosos (@postandofamosos)

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Tags:

acidente Alane Dias ex-BBB

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