Ivete Sangalo faz novo desabafo sobre morte de Preta Gil

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Ivete Sangalo e Preta Gil juntas em um dos encontros - Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo usou suas redes sociais para fazer um novo desabafo sobre a morte de sua amiga, a cantora Preta Gil. A artista compartilhou uma lembrança antiga da famosa e afirmou que sente muitas saudades dos momentos ao lado dela.

“Essa saudade maltrata demais”, escreveu Ivete na legenda da publicação, deixando claro seu amor por Preta, que faleceu em julho de 2025, devido a complicações causadas por um câncer colorretal.

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Post de Ivete em homenagem a Preta Gil | Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que Ivete tem homenageado Preta em alguns eventos. Durante o Carnaval deste ano, no Rio de Janeiro, a artista se emocionou ao puxar um trio elétrico no circuito que leva o nome da filha de Gilberto Gil.

Na ocasião, Ivete cantou o hit “Sinais de Fogo”, sucesso na voz de Preta, ao lado de grandes amigos dela, como a DJ Ju De Paula e o apresentador Gominho, que estiveram com ela durante o tratamento da doença.

Como Preta Gil morreu?

Preta Gil faleceu no dia 20 de julho de 2025, em Nova York, nos Estados Unidos. A cantora estava morando no país para realizar um tratamento experimental, mas não obteve o resultado esperado na luta contra o câncer.

Ela estava se preparando para retornar ao Brasil para se despedir dos amigos e familiares, mas não resistiu a doença e veio a óbito em sua residência norte-americana.