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PERIGO MORANDO AO LADO

Ex-funcionária de Viih Tube era procurada por mais de dez crimes

O marido da ex-BBB contou detalhes sobre o caso

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/03/2026 - 11:45 h

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Viih Tube e Eliezer se desesperaram com a situação
Viih Tube e Eliezer se desesperaram com a situação -

Viih Tube e Eliezer enfrentaram um perrengue com uma funcionária. Os ex-BBBs contrataram a mulher e descobriram que ela estava sendo procurada pela polícia por cometer mais de 10 crimes nos últimos anos.

“Geralmente, é a gente quem puxa os antecedentes criminais da pessoa. Só que essa mulher é tão esperta que ela já veio com os antecedentes criminais. A gente nem imaginou que isso poderia acontecer”, contou Eli, em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram.

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Em seu relato, o empresário contou que a empregada pedia para não aparecer nas redes sociais dos patrões, pois não gostava de exposição. Entretanto, ela acabou surgindo no fundo de uma das gravações e foi reconhecida por uma vítima.

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“Recebi um direct assim: Eli, você precisa tirar essa mulher da sua casa. Essa mulher é uma bandida, procurada em vários estados, já apareceu no Metrópoles, no Leo Dias, no Fantástico, em tudo quanto é jornal”, relembrou.

“Eu liguei pra Viih e falei: pelo amor de Deus, você está em casa? Tranca as portas. A gente vai precisar mandar Fulana de Tal embora, porque ela é bandida mesmo”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Eli (@eliezer)

Demissão forçada

Por fim, Eliezer afirmou que não queria demitir diretamente a criminosa, pois tinha medo que ela entendesse o motivo e se rebelasse contra eles e tentasse sequestrar a filha mais velha do casal, Lua, de 2 anos de idade.

“A gente queria fazer ela pedir as contas de qualquer jeito, pra gente não ter que assumir que descobriu a bandidagem. A gente estava com medo de ela fazer alguma coisa. Nosso maior medo era sequestrar a Lua”, disparou.

Após ser pressionada para apresentar um atestado médico, a funcionária resolveu se demitir. “Ela enlouqueceu: você está desconfiando de mim? Eu falei: eu, não. Mas eu tenho que fazer o meu trabalho. Aí ela falou que não vinha mais”, contou.

“Eu disse que tudo bem, se não estava legal para ela eu super entendia. Aí já bloqueei a entrada dela no condomínio. Eu estou contando rindo, mas na época a gente ficou super preocupado”, concluiu ele, revelando que o fato aconteceu há dois anos.

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Tags:

crime eliezer Viih Tube

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