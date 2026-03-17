CASOS DE FAMÍLIA
Em crise, Stênio Garcia processa filhas e pede valor milionário
O veterano da Globo ainda expôs que foi abandonado pelas herdeiras
Por Franciely Gomes
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Stênio Garcia está enfrentando uma batalha judicial contra as próprias filhas. O veterano da TV Globo, de 94 anos, está processando as herdeiras, Cássia Piovesan e Gaya Piovesan, desde outubro de 2025.
Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o ator está acusando as mulheres de estarem sob posse de seu imóvel, localizado em Ipanema, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, sem autorização.
No processo, o artista alega que Cássia e Gaya ficaram com o imóvel de forma injusta e contrária ao seu direito. Elas também se recusam a entregar a posse do local e não o deixam acessar o local.
Crise financeira
Ainda no documento, Stênio contou que passou a viver uma crise financeira após ser demitido da TV Globo, em 2020, depois de 47 anos de contrato fixo com a emissora.
Ele alegou que está vivendo exclusivamente do valor de sua aposentadoria e não recebe nenhum tipo de ajuda financeira das filhas, nem mesmo para arcar com suas despesas médicas, que têm aumentado nos últimos anos.
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Indenização
Como forma de ressarcir o prejuízo sofrido nos últimos anos, o ator está pedindo uma indenização milionária às filhas, em perdas e danos, devido a posse indevida do imóvel, que está registrado em seu nome.
O ex-global pede que o valor final seja mensurado com relação ao tempo que o apartamento ficou sob posse das mulheres e ao valor que ele ganharia caso alugasse o imóvel, totalizando R$ 2,5 milhões.
Até o momento, a defesa de Cássia e Gaya não se pronunciou sobre o processo ou entrou com um recurso para revogar os pedidos feitos por Stênio.
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