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CASOS DE FAMÍLIA

Em crise, Stênio Garcia processa filhas e pede valor milionário

O veterano da Globo ainda expôs que foi abandonado pelas herdeiras

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/03/2026 - 8:54 h

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Stênio Garcia posando ao lado das filhas e da esposa
Stênio Garcia posando ao lado das filhas e da esposa -

Stênio Garcia está enfrentando uma batalha judicial contra as próprias filhas. O veterano da TV Globo, de 94 anos, está processando as herdeiras, Cássia Piovesan e Gaya Piovesan, desde outubro de 2025.

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o ator está acusando as mulheres de estarem sob posse de seu imóvel, localizado em Ipanema, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, sem autorização.

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No processo, o artista alega que Cássia e Gaya ficaram com o imóvel de forma injusta e contrária ao seu direito. Elas também se recusam a entregar a posse do local e não o deixam acessar o local.

Crise financeira

Ainda no documento, Stênio contou que passou a viver uma crise financeira após ser demitido da TV Globo, em 2020, depois de 47 anos de contrato fixo com a emissora.

Ele alegou que está vivendo exclusivamente do valor de sua aposentadoria e não recebe nenhum tipo de ajuda financeira das filhas, nem mesmo para arcar com suas despesas médicas, que têm aumentado nos últimos anos.

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Indenização

Como forma de ressarcir o prejuízo sofrido nos últimos anos, o ator está pedindo uma indenização milionária às filhas, em perdas e danos, devido a posse indevida do imóvel, que está registrado em seu nome.

O ex-global pede que o valor final seja mensurado com relação ao tempo que o apartamento ficou sob posse das mulheres e ao valor que ele ganharia caso alugasse o imóvel, totalizando R$ 2,5 milhões.

Até o momento, a defesa de Cássia e Gaya não se pronunciou sobre o processo ou entrou com um recurso para revogar os pedidos feitos por Stênio.

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Tags:

ator da Globo processo Stênio Garcia

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