Em crise, Stênio Garcia processa filhas e pede valor milionário

Stênio Garcia posando ao lado das filhas e da esposa - Foto: Reprodução | Instagram

Stênio Garcia está enfrentando uma batalha judicial contra as próprias filhas. O veterano da TV Globo, de 94 anos, está processando as herdeiras, Cássia Piovesan e Gaya Piovesan, desde outubro de 2025.

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o ator está acusando as mulheres de estarem sob posse de seu imóvel, localizado em Ipanema, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, sem autorização.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No processo, o artista alega que Cássia e Gaya ficaram com o imóvel de forma injusta e contrária ao seu direito. Elas também se recusam a entregar a posse do local e não o deixam acessar o local.

Crise financeira

Ainda no documento, Stênio contou que passou a viver uma crise financeira após ser demitido da TV Globo, em 2020, depois de 47 anos de contrato fixo com a emissora.

Ele alegou que está vivendo exclusivamente do valor de sua aposentadoria e não recebe nenhum tipo de ajuda financeira das filhas, nem mesmo para arcar com suas despesas médicas, que têm aumentado nos últimos anos.

Indenização

Como forma de ressarcir o prejuízo sofrido nos últimos anos, o ator está pedindo uma indenização milionária às filhas, em perdas e danos, devido a posse indevida do imóvel, que está registrado em seu nome.

O ex-global pede que o valor final seja mensurado com relação ao tempo que o apartamento ficou sob posse das mulheres e ao valor que ele ganharia caso alugasse o imóvel, totalizando R$ 2,5 milhões.

Até o momento, a defesa de Cássia e Gaya não se pronunciou sobre o processo ou entrou com um recurso para revogar os pedidos feitos por Stênio.