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Dono da Havan surpreende com aeronave de luxo avaliado em R$ 50 milhões

Modelo é um dos mais sofisticados da aviação executiva

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/03/2026 - 16:49 h

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Aeronave é do modelo Leonardo AW169
Aeronave é do modelo Leonardo AW169 -

O dono da Havan, Luciano Hang, possui um helicóptero avaliado em cerca de R$ 50 milhões, considerado um dos mais sofisticados da aviação executiva e comparado até mesmo a uma Ferrari.

A aeronave é do modelo Leonardo AW169, fabricado pela empresa italiana Leonardo, e é considerada uma das mais modernas do setor. O empresário costuma utilizar o helicóptero para deslocamentos.

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Como é a aeronave de Luciano?

Com alto padrão de luxo, o AW169 é utilizado por diversos empresários pela praticidade e conforto nas viagens.

De acordo com o canal Aero Por Trás da Aviação, um dos pontos positivos do helicóptero é o sistema bimotor, equipado com dois motores Pratt & Whitney PW210, cada um com cerca de mil SHP de potência.

Com isso, o voo é projetado com um sistema que favorece a estabilidade. Outro destaque é o trem de pouso retrátil, que contribui para o aumento da velocidade da aeronave.

Além disso, o helicóptero possui um bagageiro amplo, com capacidade para transportar várias malas, além de uma cabine luxuosa voltada ao público executivo.

Tecnologia e autonomia

O modelo tem capacidade para transportar até oito passageiros na cabine, além do piloto.

Em termos de tecnologia, a aeronave conta com sensores que monitoram informações do painel em tempo real. Esses sistemas registram dados e enviam informações para as equipes de manutenção, além de incluir radar meteorológico e câmeras de monitoramento.

Outro destaque é o piloto automático, que auxilia em diferentes etapas do voo, como a decolagem, contribuindo para reduzir a carga de trabalho da tripulação.

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Um post compartilhado por Diogo Araujo Monteiro (@diogo.gualterhelicopteros)

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Tags:

entretenimento famosos Luciano Hang

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