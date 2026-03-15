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ENTRETENIMENTO

"Fica inofensivo", Zé Felipe revela problemas com testosterona

Cantor contou nas redes sociais que iniciou reposição hormonal após exames apontarem níveis baixos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

15/03/2026 - 16:28 h

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Zé Felipe fala sobre problema hormonal
Zé Felipe fala sobre problema hormonal -

O cantor Zé Felipe fez um desabafo nas redes sociais no último sábado (14) ao revelar que enfrentou um problema hormonal relacionado à baixa testosterona.

Na publicação, o artista contou que decidiu realizar exames médicos após perceber mudanças no corpo e na disposição. Os resultados indicaram níveis reduzidos do hormônio.

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De forma bem-humorada, ele comentou sobre os efeitos da condição. “O bicho fica sem reação, fica todo inofensivo”, brincou ao falar sobre o impacto da baixa testosterona.

Cantor iniciou reposição hormonal

Após receber o diagnóstico, Zé Felipe afirmou que iniciou um tratamento de reposição hormonal.

“Meti um chip de testosterona, agora estou pronto. Fora a energia, o gás, a vontade de viver, vontade de proteger quem você ama”, disse o cantor ao relatar as mudanças após o início do tratamento.

Ainda em tom descontraído, ele acrescentou que a reposição trouxe mais disposição no dia a dia.

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Alerta aos seguidores

Filho do sertanejo Leonardo, o artista também aproveitou o momento para alertar seguidores sobre a importância de buscar orientação médica.

Segundo ele, homens que estejam se sentindo sem energia ou com sintomas incomuns devem procurar avaliação profissional.

“Faz exame, vai no médico, vê como está sua testosterona. Faz uma reposição para voltar ao normal porque é outra vida. Mas não toma sozinho, vai no médico”, aconselhou.

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Saúde zé felipe

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