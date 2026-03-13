Pai de Melody assume namoro com influenciadora 20 anos mais nova

Empresário assumiu o relacionamento nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Aos 42 anos, o pai e empresário de MC Melody, Thiago Abreu, mais conhecido como Belinho, assumiu o relacionamento com a influenciadora e radialista Kamil Jansen, de 22 anos.

A nova relação veio à tona nesta quinta-feira, 12, um dia depois da confusão do empresário com a ex-companheira, Karen Martins, em uma academia em São Paulo.

O mais curioso é que o local em que o novo casal oficializou o namoro foi justamente uma academia. Os dois posaram entre beijos e abraços em meio aos exercícios físicos. “Treininho”, escreveu Belinho na legenda da publicação.

Confusão no antigo relacionamento

Belinho foi atacado pela ex-companheira em uma academia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a mulher invade o local, o agride e, em seguida, depreda o carro de luxo do artista.

Ao portal LeoDias, o empresário contou que a destruição do automóvel rendeu um prejuízo estimado em R$ 300 mil.

O empresário disse que o episódio seria apenas mais um capítulo de muitos conflitos. Ele afirma que, ao longo dos sete anos de relacionamento, teria sofrido outras agressões, incluindo atropelamentos e garrafadas, além de ter visto mais de um veículo ser alvo de ataques.

“Ela já tá respondendo outros processos criminais, né? De outras agressões, porque ela sempre foi agressiva. E não é de agora que isso vem acontecendo, são 7 anos de agressão. Muitas agressões”, desabafou.

Além disso, Belinho contou que Karen Martins também já teria agredido sua filha, a cantora Bella Angel, que solicitou uma medida protetiva contra a ex-madrasta.