INFÂNCIA PERDIDA

Ator famoso revela que iniciou vida sexual aos 4 anos de idade

O artista contou detalhes delicados de sua infância

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/03/2026 - 14:59 h

O artista participou de grandes produções
O artista participou de grandes produções

Terrence Howard chocou os fãs ao revelar que iniciou sua vida sexual aos 4 anos de idade. Conhecido por grandes trabalhos em Hollywood, como os filmes 'Ritmo de um Sonho' e 'Homem de Ferro', o ator contou que foi incentivado por outras garotas mais velhas com quem convivia.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Terrence Howard (@theterrencehoward)

“Fazíamos isso todos os dias até eu ter uns 13 anos. Meu pai não sabia, mas quando você não está sendo supervisionado... Nós estávamos apenas brincando. Brincávamos de esconde-esconde, calças para cima, calças para baixo”, disse ele, em entrevista ao podcast PBD.

Em seu relato, o artista confessou que o ato era normal entre as crianças de sua vizinhança, em Ohio, nos Estados Unidos. Entretanto, ele reforça que não queria ter vivido esse tipo de experiência traumática e preza pela integridade dos filhos, para que não vivam o mesmo que ele.

“Eu teria sido uma pessoa completamente diferente. Isso me deu uma visão distorcida da interação social. Eu ficava pensando que todo mundo era promíscuo daquele jeito. Perdi a minha inocência. É como se eu tivesse sido abusado”, disparou.

x