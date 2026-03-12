Ator famoso revela que iniciou vida sexual aos 4 anos de idade

O artista participou de grandes produções - Foto: Divulgação

Terrence Howard chocou os fãs ao revelar que iniciou sua vida sexual aos 4 anos de idade. Conhecido por grandes trabalhos em Hollywood, como os filmes 'Ritmo de um Sonho' e 'Homem de Ferro', o ator contou que foi incentivado por outras garotas mais velhas com quem convivia.

“Fazíamos isso todos os dias até eu ter uns 13 anos. Meu pai não sabia, mas quando você não está sendo supervisionado... Nós estávamos apenas brincando. Brincávamos de esconde-esconde, calças para cima, calças para baixo”, disse ele, em entrevista ao podcast PBD.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em seu relato, o artista confessou que o ato era normal entre as crianças de sua vizinhança, em Ohio, nos Estados Unidos. Entretanto, ele reforça que não queria ter vivido esse tipo de experiência traumática e preza pela integridade dos filhos, para que não vivam o mesmo que ele.

“Eu teria sido uma pessoa completamente diferente. Isso me deu uma visão distorcida da interação social. Eu ficava pensando que todo mundo era promíscuo daquele jeito. Perdi a minha inocência. É como se eu tivesse sido abusado”, disparou.