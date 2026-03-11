Zé Felipe abre o jogo sobre polêmica envolvendo Leonardo

Zé Felipe e filhos - Foto: Reprodução| Instagram

Zé Felipe se pronunciou nas redes sociais após seu pai, o cantor Leonardo, polemizar ao ser acusado de dar bebida alcoólica ao filho caçula do cantor, José Leonardo. O episódio, ocorrido na última segunda-feira, 9, gerou uma onda de críticas aos artistas.

Em meio à polêmica, os filhos de Zé Felipe, frutos do relacionamento com Virginia Fonseca, passaram mal, mas não por conta da atitude do avô, segundo o cantor.

“Anteontem, a gente fez um churrasquinho na casa da minha mãe e do meu pai. As crianças foram para lá e passaram mal de noite. Eu vejo gente falando aqui que foi porque meu pai passou o dedo na lata de cerveja e passou na boca do Zé”, iniciou ele em vídeo.

No desabafo publicado nesta quarta-feira, 11, ele relatou o real motivo da crise de saúde do filho. “O Zé passou mal por otite. Ele tem imunidade baixa, está sempre gripadinho, sempre dá otite. Ainda mais agora, no primeiro ano de escola, é normal. É normal gripar, pegar virose”, explicou.

Zé Felipe rebate críticas

Ao comentar sobre a polêmica envolvendo o pai, o cantor afirmou que “todo mundo aqui é adulto e tem responsabilidade. Ninguém é burro, irresponsável”.

Ele também demonstrou descontentamento com os comentários feitos nas redes sociais. “Vamos ter mais consciência do que fala. Toda ação tem reação. Sou um cara calmo, sou do diálogo, mas tem hora que as pessoas mesmo se prejudicam por falar demais, por inventar coisa por entretenimento e engajamento, sei lá”, afirmou.

