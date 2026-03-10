Atriz da Globo é vítima de assalto e tem celular roubado

Siga o A TARDE no Google

A artista foi asslatada durante um passeio - Foto: Reprodução | Instagram

Luisa Arraes bebeu uma situação delicada durante um passeio em São Paulo. A atriz da Globo fez um desabafo em seu perfil do Instagram e contou que foi assaltada dentro do carro, nesta segunda-feira, 9.

“Olá, amigos! Estou bem, mas ontem fui assaltada aqui em São Paulo naquele estilo clássico que todos já viveram. Pedra na janela do carro, passa o celular, etc”, escreveu a artista na publicação.

A artista ainda aproveitou para fazer um alerta aos seguidores paulistas. “Cuidado ao usar o celular no táxi e, caraca, vamos eleger alguém mais legal para São Paulo, não custa lembrar!”, disparou.

Onda de assaltos em São Paulo

Vale ressaltar que Luisa não é a primeira famosa a sofrer um assalto dessa modalidade. O músico Lucas Lima também passou pela mesma situação há algumas semanas e relatou o caso na web.

“Estava vindo de táxi pro aeroporto. Dei sorte porque vi o vulto chegando, vi dando embalo pra dar porrada. Segurei o celular firme e ele não conseguiu pegar. Rolou vidro para todos os lados”, disse ele.

O ex-marido da cantora Sandy afirmou que o taxista ficou com um prejuízo devido ao dano causado na janela e foi ajudado por ele. “Já acertei o vidro do cara do táxi. ele se ferra muito mais. Além de ter o prejuízo do vidro, que esse não vai ter, mas é um dia sem trabalhar”, explicou.