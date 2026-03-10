Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Atriz da Globo é vítima de assalto e tem celular roubado

A artista desabafou sobre o ocorrido em suas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/03/2026 - 21:37 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A artista foi asslatada durante um passeio
A artista foi asslatada durante um passeio -

Luisa Arraes bebeu uma situação delicada durante um passeio em São Paulo. A atriz da Globo fez um desabafo em seu perfil do Instagram e contou que foi assaltada dentro do carro, nesta segunda-feira, 9.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Luisa Arraes (@luisaarraes)

“Olá, amigos! Estou bem, mas ontem fui assaltada aqui em São Paulo naquele estilo clássico que todos já viveram. Pedra na janela do carro, passa o celular, etc”, escreveu a artista na publicação.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A artista ainda aproveitou para fazer um alerta aos seguidores paulistas. “Cuidado ao usar o celular no táxi e, caraca, vamos eleger alguém mais legal para São Paulo, não custa lembrar!”, disparou.

Leia Também:

Atriz da Globo faz confissão sobre vida amorosa: 'Nunca namorei homem'
Maíra Cardi expõe problema grave de saúde: “Pode levar à morte”
Rihanna abandona a própria casa após atentado a tiros

Onda de assaltos em São Paulo

Vale ressaltar que Luisa não é a primeira famosa a sofrer um assalto dessa modalidade. O músico Lucas Lima também passou pela mesma situação há algumas semanas e relatou o caso na web.

“Estava vindo de táxi pro aeroporto. Dei sorte porque vi o vulto chegando, vi dando embalo pra dar porrada. Segurei o celular firme e ele não conseguiu pegar. Rolou vidro para todos os lados”, disse ele.

O ex-marido da cantora Sandy afirmou que o taxista ficou com um prejuízo devido ao dano causado na janela e foi ajudado por ele. “Já acertei o vidro do cara do táxi. ele se ferra muito mais. Além de ter o prejuízo do vidro, que esse não vai ter, mas é um dia sem trabalhar”, explicou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assalto atriz da Globo São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A artista foi asslatada durante um passeio
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

A artista foi asslatada durante um passeio
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

A artista foi asslatada durante um passeio
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

A artista foi asslatada durante um passeio
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

x