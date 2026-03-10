PREOCUPANTE
Rihanna abandona a própria casa após atentado a tiros
Atentado aconteceu no domingo, 8, e foi cometido por uma mulher que estaria interessada na cantora
Por Edvaldo Sales
A empresária Rihanna foi vista embarcando em um avião para deixar a cidade de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia (EUA), na tarde de segunda-feira, 9. A viagem aconteceu um dia após sua casa em Beverly Hills ter sido alvo de um tiroteio.
Imagens mostram malas da artista sendo retiradas da mansão e levadas até o Aeroporto de Van Nuys, de onde teria decolado o avião em que Rihanna estava, segundo o TMZ.
O portal diz ainda que o nome da mulher suspeita de vários tiros contra a mansão de Rihanna é Ivanna Lisette Ortiz, de 35 anos. Ela estaria interessada na cantora há algum tempo, conforme apontavam postagens online.
Ortiz está sob custódia da Polícia de Los Angeles e pode ser liberada mediante pagamento de fiança de US$ 10,2 milhões (cerca de R$ 53,3 milhões de reais).
Disparos
De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, entre cinco e sete tiros foram disparados contra a residência de Rihanna no início da tarde de domingo, 8. Os disparos atingiram a cerca da propriedade, mas não a casa em si.
Ainda conforme a polícia de Los Angeles, não houve feridos no incidente, embora houvesse pessoas dentro da residência. Não ficou claro se a cantora e sua família estavam na residência no momento do tiroteio.
