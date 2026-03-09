Mansão de Rihanna é alvo de atentado e polícia é acionada

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher disparou contra a casa pelo menos dez vezes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A casa da empresária Rihanna, em Beverly Hills, Los Angeles (EUA), foi alvo de um atentado na tarde de domingo, 8. Uma mulher de cerca de 30 anos, cuja identidade ainda não foi divulgada, se aproximou do imóvel a bordo de um carro e efetuou disparos, segundo a imprensa norte-americana.

A famosa estava em casa no momento do ataque. Os policiais se dirigiram ao local e a suspeita foi presa logo em seguida.

Até o momento, não há informações se o marido da cantora, o cantor A$AP Rocky, e os três filhos do casal estavam na residência.

A motivação por trás do atentado ainda está sob investigação. Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, a suspeita atirou contra a casa pelo menos dez vezes.

Ninguém se feriu após o incidente. A equipe de Rihanna ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.