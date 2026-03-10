CONTOU TUDO
Atriz da Globo faz confissão sobre vida amorosa: 'Nunca namorei homem'
A artista contou detalhes de suas relações homoafetivas
Por Franciely Gomes
Karol Lannes surpreendeu os internautas ao revelar que nunca se relacionou amorosamente com um homem. Conhecida por dar vida a personagem Ágatha, em Avenida Brasil, a atriz da Globo revelou que sempre preferiu ficar com mulheres.
“Vocês acreditam que eu nunca namorei um homem?”, disparou ela, que se condidera uma pessoa bissexual, que tem atração sexual e afetiva por homens e mulheres.
Em seu relato, a jovem também contou que a única vez que sentiu algo por um homem foi quando se apaixonou por um amigos próximo, há alguns anos. “De lá pra cá, já tem cinco anos que eu nunca mais gostei de um homem”, brincou.
Leia Também:
Avenida Brasil 2
Sucesso de audiência na Globo, a novela Avenida Brasil retornará em uma nova versão em 2027. Escrita por João Emanuel Carneiro e dirigida por Ricardo Waddington, a trama está prevista para estrear no dia 25 de janeiro.
O folhetim trará de volta a atriz Adriana Esteves como a vilã Carminha, buscando redenção por tudo o que fez na versão anterior. Alguns outros nomes, como Murilo Benício e Eliane Giardini também já estão confirmados.
Até o momento, não se sabe se Karol Lannes voltará à trama como Ágatha, que era filha de Tufão e Carminha, personagens de Murilo e Adriana.
