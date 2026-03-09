Ivete Sangalo expõe sequelas de cirurgia delicada no rosto

A artista caiu em casa e machucou a face - Foto: Instagram | @rafamattei

Ivete Sangalo voltou a atualizar seus fãs sobre seu estado de saúde, após realizar uma cirurgia delicada no rosto. Em um post feito em seu perfil do Instagram, a cantora revelou algumas sequelas do procedimento.

A artista iniciou o desabafo elogiando a maquiagem feita por seu maquiador, que ajudou a esconder os machucados da região da face. “Estou com vontade de conversar porque estou bonita! Ainda sinto um pouco de dormência do lado esquerdo, mas, olha, Markito está ficando o mago da ilusão”, disparou.

Sincera, a artista contou que colocou presilhas de titânio para reconstruir os ossos quebrados na região da face. “Aqui por baixo [da maquiagem] está cheio de sanguinho pisado por conta da cirurgia. Aqui botou uma presilhinha de titânio e aqui outra presilhinha de titânio”, concluiu.

Como foi o acidente?

Ivete Sangalo se acidentou em casa, no dia 25 de fevereiro. A cantora relatou que foi ao banheiro após sentir uma diarreia intensa e sua pressão acabou baixando, ocasionando em um desmaio e consequentemente uma queda.

“Essa noite, eu tive uma diarreia, provavelmente uma virose que peguei. Tive uma diarreia muito intensa, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro”, disse ela na época.

“Logo às sete da manhã, acho que nessa ida ao banheiro, desidratei por conta da diarreia, a minha pressão baixou e eu desmaiei. Caí no chão com tudo. Inclusive, tive um cortezinho aqui e aqui”, completou.

A famosa precisou ser internada em um hospital de Salvador e dias depois viajou para São Paulo, onde realizou a cirurgia de recuperação das fraturas em dois ossos da face.