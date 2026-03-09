Andressa Urach choca ao revelar valor de impostos de conteúdo +18

Andressa Urach cria conteúdos sexuais - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach usou suas redes sociais para revelar o valor de impostos que paga regularmente por produzir conteúdo adulto na web. A influenciadora compartilhou o registro de um documento, que exibia o pagamento de R$ 33 mil em tributos.

“Muita gente julga, mas não faz ideia de quanto imposto a gente paga. Só esse valor já mostra que existe empresa, responsabilidade e muita gente vivendo disso”, escreveu ela na legenda da publicação.

A loira revelou que exibiu o valor como forma de rebater os ataques que recebe por contracenar nestes vídeos de sexo. Ela ainda destacou que a empresa pela qual tua é uma das que mais recolheram tributos no município de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul.

“As pessoas pensam que é algo escondido, mas na prática envolve contrato, empresa e imposto como qualquer outro negócio”, explicou ela, que recentemente abandonou a prostituição para se casar com o empresário Flávio Giglioli.