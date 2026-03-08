Menu
ENTRETENIMENTO
SUSTO

Cachorro de ex-atriz da Globo é internado após ser atacado

Outros dois animais da artista também foram atacados

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/03/2026 - 21:34 h

O animal precisou ficar no hospital
Sthefany Brito passou por um verdadeiro susto com seus cachorros neste sábado, 7. A ex-atriz da Globo revelou que os cães entraram em conflito com um porco-espinho e um deles precisou ser internado após o ocorrido.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

“Os três, London, Montaltino e Donatina. Aqui em casa tem muito verde, muito jardim, muita floresta e é a casa de muitos bichos. E aí eles resolveram entrar em confronto e voltaram os três lotados de espinhos na cara”, disse ela.

A artista afirmou que ficou com o coração partido ao ver os bichinhos de estimação com espinhos espalhados por todo o corpo. “Isso não mata, mas eu tenho foto e não vou postar porque é de doer o coração. Foram muitos espinhos, muitos”, contou.

Caso delicado

Durante o relato, Sthefany explicou que Montalcino foi o mais prejudicado com a confusão. O animal precisou ficar internado para retirar os espinhos, que chegaram a atingir até a região dos olhos.

“O Tino foi o pior de todos. Quando a gente estava levando ele no veterinário, ele deitou e estava com espinhos nas patas, nas axilas. Chegou a pegar um pouquinho no olho”, afirmou.

Por fim, a famosa contou que o processo de retirada dos espinhos exige sedação, pois é dolorosa. “Não é venenoso, mas tem que tirar espinho por espinho e isso dói muito. Então tem que sedar os cachorros para poder tirar”, explicou.

x