CONTOU TUDO

Yuri Lima quebra silêncio e revela motivo de 2º término com Iza

O jogador de futebol também contou detalhes sobre a relação com a artista

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/03/2026 - 16:51 h

Os dois são pais de Nala
Yuri Lima abriu o coração e revelou o motivo do fim de seu relacionamento com a cantora Iza, mãe de sua filha, Nala, de 1 ano de idade. O jogador de futebol, que voltou aos campos recentemente, contou que o namoro ficou abalado após a traição cometida por ele em 2024.

“O que aconteceu, aconteceu. Eu errei, fui imaturo. Aprendi totalmente com meu erro, ficar longe delas é a maior punição possível. Vida que segue. Tenho 30 anos, tenho muita coisa para aprender. Ter minha filha me fez querer ser uma pessoa melhor”, disse ele, em entrevista ao portal LeoDias.

“Esse segundo término foi muito por conta da exposição. A gente estava bem. Em todo relacionamento, quando acontece algo assim, é difícil ter aquele perdão 100%. Isso é natural do ser humano”, completou ele, que anunciou o término em outubro de 2025.

Ciúmes do novo romance

Durante o bate-papo, o atleta também afirmou que sentiu ciúmes após a ex assumir o novo relacionamento com o ator da Globo João Vitor Silva, de 29 anos, durante o Carnaval de 2026.

“É a mulher que mais amei na vida, é a mãe da minha filha. Não tenho porque esconder que fiquei com ciúmes, normal. Mas fico mais feliz por ela estar bem”, disparou ele, que segue solteiro após a separação.

