HOME > ENTRETENIMENTO
PODE ISSO?

Leonardo dá bebida alcoólica ao neto de 1 ano e gera polêmica na web

O cantor foi duramente criticado pelos internautas após o ato

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/03/2026 - 21:21 h

O famoso foi flagrado realizando o ato
O famoso foi flagrado realizando o ato

Leonardo se envolveu em uma polêmica nesta segunda-feira, 9. O cantor foi flagrado dando bebida alcoólica para seu neto mais novo, José Leonardo, de apenas 1 ano de idade, durante uma festa com a família.

No registro, que viralizou nas redes sociais, é possível ver o artista sertanejo colocando o dedo em uma garrafa de bebida e passando o membro bem próximo a boca da criança logo em seguida.

O vídeo causou uma repercussão negativa para o famoso e rendeu uma série de críticas por parte dos internautas. “Se fosse um pobre, o conselho tutelar já teria agido”, disse uma.

“Não é porque os antigos faziam isso que é correto! Não é porque é ‘um pouquinho e não faz mal’, álcool faz mal até pra um adulto quem dirá uma criança!”, afirmou outra mulher.

Oferecer bebida alcoólica para criança é crime?

A prática de ofecer bebidas alcoólicas a menores de 18 anos é considerada ilegal no Brasil. De acordo com o Art. 243 do ECA, a penalidade para o infrator pode variar entre 2 a 4 anos de detenção, além de multa.

O caso ainda pode ser agravo casa realmente haja o consumo da bebida pela criança ou deloscente. Segundo a Lei 15.234/2025, a penalidade aumenta de um terço até a metade.

x