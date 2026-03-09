PODE ISSO?
Leonardo dá bebida alcoólica ao neto de 1 ano e gera polêmica na web
O cantor foi duramente criticado pelos internautas após o ato
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
Leonardo se envolveu em uma polêmica nesta segunda-feira, 9. O cantor foi flagrado dando bebida alcoólica para seu neto mais novo, José Leonardo, de apenas 1 ano de idade, durante uma festa com a família.
No registro, que viralizou nas redes sociais, é possível ver o artista sertanejo colocando o dedo em uma garrafa de bebida e passando o membro bem próximo a boca da criança logo em seguida.
Contra fatos não há argumentos pic.twitter.com/H9z7kEkNYw— sep (@diariododiac) March 9, 2026
O vídeo causou uma repercussão negativa para o famoso e rendeu uma série de críticas por parte dos internautas. “Se fosse um pobre, o conselho tutelar já teria agido”, disse uma.
“Não é porque os antigos faziam isso que é correto! Não é porque é ‘um pouquinho e não faz mal’, álcool faz mal até pra um adulto quem dirá uma criança!”, afirmou outra mulher.
Leia Também:
Oferecer bebida alcoólica para criança é crime?
A prática de ofecer bebidas alcoólicas a menores de 18 anos é considerada ilegal no Brasil. De acordo com o Art. 243 do ECA, a penalidade para o infrator pode variar entre 2 a 4 anos de detenção, além de multa.
O caso ainda pode ser agravo casa realmente haja o consumo da bebida pela criança ou deloscente. Segundo a Lei 15.234/2025, a penalidade aumenta de um terço até a metade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes