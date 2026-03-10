Menu
ALERTA

Maíra Cardi expõe problema grave de saúde: “Pode levar à morte”

A influenciadora revelou que o problema foi causado por um procedimento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/03/2026 - 16:22 h

A famosa está tratando o caso
A famosa está tratando o caso -

Maíra Cardi usou suas redes sociais para fazer um alerta aos seguidores. A influenciadora expôs que contraiu um problema de saúde após realizar um procedimento estético no rosto.

Em seu relato, a famosa explicou que aplicou um preenchimento na região das olheiras e do ‘bigode chinês’, mas não sabia a origem do produto usado pela profissional, que foi o PMMA (polimetilmetacrilato).

“Em nenhum momento ela falou que estava colocando PMMA na minha cara”, disse ela, que realizou o procedimento há cerca de 18 anos e passou a sentir alguns efeitos colaterais, como a deformidade do rosto.

“Minha cara está inchada. Esse lado está maior [que o outro.] Eu consigo pegar, sentir o produto”, explicou Maíra, tocando nas áreas endurecidas da face, enquanto exibe para a câmera.

Rihanna abandona a própria casa após atentado a tiros
Ivete Sangalo expõe sequelas de cirurgia delicada no rosto
Leonardo dá bebida alcoólica ao neto de 1 ano e gera polêmica na web

Risco de morte

Proibido pela Anvisa, o PMMA é um produto que pode trazer consequências graves para o paciente. Ele é um tipo de plástico/acrílico biocompatível, que é permanente e não consegue ser absorvido pelo corpo.

Dentre as principais consequências de seu uso estão inflamações, reações alérgicas, formação de nódulos, migração do produto e necrose tecidual. “Minha amiga, que era enfermeira, falou: 'Maíra, isso que ela pôs na sua cara necrosa.' Gravíssimo, pode levar à morte”, disse Maíra Cardi.

“Eu vou ter que abrir minha cara inteira, puxar a cara para frente e fazer uma raspagem, porque esse negócio pode impedir a circulação do sangue, [e se isso acontecer] necrosa, porque para de vascularizar. Simples assim”, completou.

