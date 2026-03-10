Menu
FAMOSOS

Quanto ganha a babá de Virginia Fonseca? Salário surpreende a web

Cargo possui algumas exigências para os candidatos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/03/2026 - 21:45 h

Virginia Fonseca e filhos
Virginia Fonseca e filhos -

Virginia Fonseca surpreendeu os internautas após vir à tona o valor do salário oferecido para uma babá dos filhos. Em busca de uma nova profissional para cuidar do caçula, José Leonardo, a influenciadora estaria oferecendo R$ 18,5 mil por mês.

Entre as exigências para a vaga estão formação em Enfermagem, experiência na área, passaporte e disponibilidade para viagens internacionais. As informações são do jornal O Liberal.

A busca por uma nova babá começou após a saída de Vilmaci Passarinho, antiga profissional responsável por cuidar do filho da famosa. Nas redes sociais, internautas reagiram à notícia com comentários bem-humorados. “Dos requisitos, só tenho disponibilidade para viajar”, brincou um usuário.

Outro comentou: “Babá da Virginia ganha mais que 90% dos recém-formados em medicina e engenharia no Brasil”. Já um terceiro questionou: “Para exercer a função, ainda está pouco, na real”.

Quem é a antiga babá de Virginia?

Conhecida como “Tia Vil”, Vilmaci Passarinho anunciou o fim da colaboração com Virginia Fonseca na última segunda-feira, 9. A babá era responsável por cuidar do caçula, José Leonardo, e estava há cerca de cinco anos com a família.

Em um desabafo nas redes sociais, a profissional relatou que sua filha, de oito anos, foi vítima de abuso sexual. Diante da situação, Vilmaci decidiu deixar o emprego para se dedicar ao processo de recuperação da criança e dar mais atenção à família.

“Venho aqui como uma mãe que precisou denunciar para proteger a própria filha. Abuso infantil existe. E muitas vezes acontece dentro da própria família. Nesse momento meu foco é cuidar da minha menina", escreveu.

x