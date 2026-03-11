Menu
ENTRETENIMENTO
SAIBA COMO É

Alvo de atentado, mansão de Rihanna custa mais de R$ 70 milhões; veja

Mansão tem cinco quartos e sete banheiros

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

11/03/2026 - 11:02 h

Mansão de Rihanna tem cinco quartos e sete banheiros
Mansão de Rihanna tem cinco quartos e sete banheiros -

Rihanna passou por um susto recentemente após a sua casa ser alvo de disparos de arma de fogo. Depois disso, a residência da empresária virou assunto nas redes sociais. A famosa é dona de uma das propriedades mais luxuosas de Beverly Hills, nos Estados Unidos.

Avaliada em cerca de US$ 13,8 milhões, aproximadamente R$ 77 milhões, a mansão da artista reúne arquitetura clássica, amplos espaços e alto nível de privacidade em um dos endereços mais disputados de Los Angeles.

A residência foi construída originalmente na década de 1930 e posteriormente renovada. Tem cerca de 700 metros quadrados de área construída. O imóvel conta com cinco quartos e sete banheiros, além de amplas salas integradas e grandes janelas de vidro que conectam os ambientes internos com o jardim e a área externa.

Leia Também:

Rihanna abandona a própria casa após atentado a tiros
Mansão de Rihanna é alvo de atentado e polícia é acionada
Rihanna dá à luz a sua primeira menina; veja foto da bebê

Área de entretenimento

Um dos destaques da mansão é a área externa voltada para lazer e entretenimento. A propriedade possui uma piscina privativa cercada por espreguiçadeiras e um grande pátio, pensado para receber convidados ou proporcionar momentos de descanso com mais privacidade.

A cozinha da casa segue o padrão gourmet, com bancadas amplas e equipamentos modernos, enquanto as áreas de convivência foram projetadas para oferecer integração entre sala de estar, jantar e ambientes sociais.

A residência, localizada em um beco sem saída, também se destaca pelo alto nível de segurança e discrição, características comuns em propriedades de celebridades na região de Beverly Hills.

Patrimônio milionário

A mansão em Beverly Hills faz parte de um amplo portfólio imobiliário de Rihanna. A artista também possui propriedades de alto padrão em regiões como Hollywood Hills e Century City.

Veja detalhes da mansão de Rihanna:

